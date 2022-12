Vídeo: João Guilherme queima parte do rosto ao fazer trend do TikTok

Da Redação

O ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, queimou parte do rosto ao brincar com fogo em uma nova trend da rede social TikTok. O vídeo foi compartilhado no perfil do jovem nesta segunda-feira (26) e preocupou os seguidores.

O influenciador usou um filtro que está em alta na rede social, que é capaz de transformar as pessoas em personagens de mangá. Ele colocou um palito de fósforo aceso na boca, para que o objeto se tornasse um cigarro na versão em desenho.

A brincadeira não deu nada certo, no entanto, e João Guilherme acabou queimando os cílios e a pele. O vídeo foi excluído do TikTok, por violar as políticas da rede, mas continua disponível no perfil do Instagram do jovem, de 20 anos.

"Só queria fazer a trend do mangá e queimei os cílios. Expectativa: ‘malvadão’ com cigarro na boca. Realidade: o mangá riu da minha cara”, brincou o filho do sertanejo, na legenda da publicação.

Apesar dos machucados serem leves, os ferimentos deixaram os fãs do ator muito preocupados. Para tranquilizá-los, João publicou um vídeo nos stories avisando que estava bem e que a queimadura não foi séria.

Assista:





Fonte: Informações RicMais.



