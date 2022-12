Vídeo íntimo de atacante de Portugal viraliza antes de jogo da Copa

Da Redação

Portugal e Marrocos entraram em campo neste sábado (10) para fazer o duelo pelas quartas de final da Copa do Mundo, em que os marroquinos saíram vitoriosos por 1 a 0. Mas um fato chamou a atenção antes da partida: o atacante Gonçalo Ramos, que fez três gols diante da Suíça, teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais.

Segundo o jornal português Record, o atacante de 21 anos considera fazer uma queixa crime por exposição pública de conteúdos íntimos. O vídeo mostra o jogador do Benfica se masturbando.

A modelo Margarida Corceiro, namorada do atacante João Félix, parceiro de Gonçalo Ramos pela seleção, disse que se sente triste com o compartilhamento de vídeos íntimos.

“Fico mesmo triste por ver pessoas a gozar com este tipo de partilhas. Somos assim fracos para não conseguirmos acabar com o ‘olha aqui o que me enviaram?’ Ninguém tem noção do quanto isto pode dar cabo da cabeça de uma pessoa. E sim, somos todos pessoas. Até jogadores de futebol”, disse a modelo.

Joana Albuquerque, ex-participante do Big Brother Portugal, também se manifestou. “Às vezes, as pessoas em quem confiamos são as que não nos querem ver brilhar. Já viram que o vídeo do Gonçalo Ramos só apareceu depois do desempenho dele ontem? Não foi coincidência”, disse a influencer.

Com informações do Metrópoles

