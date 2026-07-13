Vídeo feito por IA simula encontro de Neymar com o passado e viraliza; veja

Na montagem fictícia, atacante conversa com sua versão infantil e projeta a conquista do título mundial

Um vídeo criado com auxílio de inteligência artificial que simula um encontro emocionante entre diferentes fases da vida de Neymar viralizou nas redes sociais, ultrapassando 43 milhões de visualizações. A produção fictícia mostra o atacante conversando com suas versões infantil e jovem sobre o sonho de conquistar a Copa do Mundo. O próprio camisa 10 da Seleção Brasileira reagiu publicamente à publicação, comentando o post com emojis emocionados. (Veja o vídeo abaixo)

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Na narrativa audiovisual, a versão criança de Neymar pergunta ao atleta adulto se eles conseguiram vencer o mundial de seleções. Diante do silêncio reflexivo do jogador, o garoto questiona se ainda vale a pena tentar mais uma vez, recebendo uma resposta afirmativa e direta do Neymar atual.

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O curta-metragem atinge o clímax com uma cena simbólica que projeta uma "última missão" para o atacante: reverter a ideia de se despedir da Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2030, encerrando-se com as duas versões do jogador segurando a taça do torneio.

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Neymar chorando em campo após a derrota pra Noruega - Foto: Reprodução / CazéTV Neymar chorando em campo após a derrota pra Noruega - Foto: Reprodução / CazéTV



