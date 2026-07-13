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COPA 2030

Vídeo feito por IA simula encontro de Neymar com o passado e viraliza; veja

Na montagem fictícia, atacante conversa com sua versão infantil e projeta a conquista do título mundial

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 12:12:17 Editado em 13.07.2026, 12:12:11
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Vídeo feito por IA simula encontro de Neymar com o passado e viraliza; veja
Autor Foto: Reprodução / Instagram/IA

Um vídeo criado com auxílio de inteligência artificial que simula um encontro emocionante entre diferentes fases da vida de Neymar viralizou nas redes sociais, ultrapassando 43 milhões de visualizações. A produção fictícia mostra o atacante conversando com suas versões infantil e jovem sobre o sonho de conquistar a Copa do Mundo. O próprio camisa 10 da Seleção Brasileira reagiu publicamente à publicação, comentando o post com emojis emocionados. (Veja o vídeo abaixo)

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Na narrativa audiovisual, a versão criança de Neymar pergunta ao atleta adulto se eles conseguiram vencer o mundial de seleções. Diante do silêncio reflexivo do jogador, o garoto questiona se ainda vale a pena tentar mais uma vez, recebendo uma resposta afirmativa e direta do Neymar atual.

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O curta-metragem atinge o clímax com uma cena simbólica que projeta uma "última missão" para o atacante: reverter a ideia de se despedir da Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2030, encerrando-se com as duas versões do jogador segurando a taça do torneio.

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Vídeo feito por IA simula encontro de Neymar com o passado e viraliza; veja
AutorNeymar chorando em campo após a derrota pra Noruega - Foto: Reprodução / CazéTV


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