Vídeo: fã surta, tira arma da cintura e ameaça atirar em Mike Tyson

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No entanto, o ex-lutador conseguiu contornar a situação

O ex-lutador de boxe Mike Tyson levou um susto ao ser ameaçado por um fã que estava armado durante um show de comédia em Hollywood, na Califórnia, Estados Unidos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver que o fã chama o atleta para uma briga, na sequência, saca uma arma e ameaça atirar na celebridade.

continua após publicidade .

No registro, que foi obtido pelo site norte-americano TMZ, o lutador está de jaqueta preta e observa a aproximação do fã. Pessoas que estavam no local afirmaram que o homem queria "melhorar o status" ao desafiar o boxeador.

Leia mais: Mike Tyson perde paciência dentro de avião e agride passageiro com socos

continua após publicidade .

Assista:

He tries to fight Mike Tyson then pulls out a gun 👀 pic.twitter.com/jfOliTA7RY — Daily Loud (@DailyLoud) March 23, 2022

A equipe de Tyson pediu para o homem, que, aparentemente, está transtornado, se retirar do local, porém, ele se se negou e tirou uma arma da cintura. Depois, o sujeito ameaça atirar no ex-lutador.



No entanto, Mike Tyson contorna o problema se mantendo calmo e evitando entrar em confusão. De acordo com o TMZ, a polícia não foi acionada e o lutador saiu em segurança, acompanhado de amigos.

Siga o TNOnline no Google News