Vídeo: ex-noiva de MC Gui usa técnica 'infalível' e descobre traição

O casal anunciou o fim do relacionamento em março

Bia Michelle, ex-noiva de MC Gui, recorreu às redes sociais na segunda-feira (10) para falar que foi traída pelo cantor. A dançarina descobriu que estava sendo enganada após utilizar uma técnica "infalível". O casal anunciou o fim do relacionamento em março.



De acordo com o relato de Bia, no dia em que tudo aconteceu, ela estava com um pressentimento estranho. A jovem estava na residência da mãe, enquanto Gui estava em casa.

“Eu pedi à moça que trabalhava na nossa casa para que me avisasse quando ele acordasse, e ela avisou”, iniciou.



Assim que o companheiro saiu da moradia, ela utilizou um recurso para monitorá-lo: o rastreador do celular. Ao conferir o trajeto do MC, notou que havia algo errado, já que ele tomou um rumo diferente do usual.

“Quando ele parou, foi ‘pimba’. Eu coloquei no mapa e apareceu o motel em que ele estava, o endereço certinho”, continuou.



A influencer foi até o motel acompanhada da mãe e, quando chegou, viu o carro do noivo. Lá, ela o encontrou com outra mulher.

Assista:

A Bia Michelle pegando o MC Gui no motel com outra pic.twitter.com/iEfVxIPqz1
April 10, 2023

Ainda por meio das redes sociais, a dançarina informou que o funkeiro tentou correr ao vê-la chegando no estabelecimento. “Foi eu sair com o carro de perto do carro dele, no que olhei para o retrovisor, ele estava correndo em direção ao carro dele. Eu saí do carro correndo também e olhei para ele. Gente, eu só conseguia falar: ‘Você tem noção do que você acabou de fazer?’“, contou.



“Agradeço tanto a Deus por ter passado por isso. Porque eu precisava disso para conseguir me libertar dessa relação, porque eu sei que eu sou muito melhor sem ele”, desabafou.

Com informações do Ric Mais.

