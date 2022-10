Vídeo: discussão entre músicos termina em briga generalizada na Bahia

Da Redação

O conflito foi registrado na noite desse domingo

Uma discussão entre músicos das bandas Psirico e Samba Trator terminou em uma briga generalizada no evento Samba da Feira, na Bahia, na noite desse domingo (16). Vídeos que circulam nas redes sociais exibem os artistas trocando socos em cima do palco durante a festa. (Assista o vídeo abaixo)

Um dos empresários do grupo Samna Trator afirmou que a confusão começou depois que os integrantes da banda tentaram cumprimentar Márcio Victor, cantor do Psirico. No entanto, ao tentarem realizar a ação, foram afastados por um produtor do artista de forma grosseira, o que motivou o desentendimento.

O empresário concedeu uma entrevista ao G1 e disse que Márcio não se envolveu na briga.

O caso repercutiu nas redes sociais após fãs, que presenciaram a briga, relatarem a experiência nada agradável. “Tava nesse show e fiquei sem acreditar quando vi o pau quebrando. O negócio foi feio. Um desrespeito com o público", disse um internauta.

Veja:

Após o ocorrido, as apresentações foram retomadas. Porém, após algum tempo, tiros foram ouvidos do lado de fora do local onde acontecia o evento, fazendo com que a programação fosse cancelada.

“Depois, os ânimos se acalmaram e a banda se organizou para tocar. Mas, na hora que o [Samba] Trator começou a tocar a primeira música, teve tiro do lado de fora, aí teve que acabar com a festa”.



