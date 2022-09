Vídeo: Deolane chora e ameaça desistir de A Fazenda 14

Da Redação

A advogada se desestabilizou após o jogo da discórdia

A advogada Deolane Bezerra chorou e ameaçou deixar A Fazenda 14, após se envolver em diversas confusões durante a noite. Na madrugada desta segunda-feira (26), a influencer procurou seus amigos de confinamento aos prantos e se despediu.

O motivo do desespero da viúva de Mc Kevin foi devido ao jogo da discórdia, realizado na noite desse domingo (25). A prova mexeu psicologicamente com Deolane, que foi para a casa da árvore. “Eles fazem de tudo para ver você errando, falando merda, para te pegar nas armadilhas… O povo veio tudo focado em mim, só escutam meu nome, todo mundo querendo me destruir”, lamentou ela.

Em conversa com Bia Miranda e Pétala, Deolane perguntou se as influenciadoras ficariam bem sem ela, chorando e afirmando que não aguenta mais ficar no jogo. Após falar com as amigas, ela procurou Ingrid Ohara, se despedindo e dizendo que a ama. “Eu te amo, de coração”, afirmou a advogada.

No entanto, mais tarde ela voltou atrás e afirmou que não vai sair do reality rural. “Eu não choro mais aqui. Vou fazer tudinho, mas não choro mais. Vou falar os piores palavrões do mundo, estou cagando e andando. Quero ver eu chorar nessa p*rra. Vou acordar batendo panela, vou plantar o caos aqui dentro”, prometeu a loira.

🚨 Deolane aos prantos na casa da árvore falando que quer desistir do programa. #AFazendapic.twitter.com/YrvD4Ly5KR — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 26, 2022

Com informações do Metrópoles.



