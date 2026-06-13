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Vídeo de Virginia celebrando gol de Vini Jr. contra o Marrocos repercute nas redes sociais

Influenciadora acompanhou a partida no MetLife Stadium ao lado de amigos e compartilhou o momento exato em que o atacante balançou as redes

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.06.2026, 21:48:21 Editado em 13.06.2026, 21:48:15
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Reprodução/Redes Sociais


A influenciadora Virginia Fonseca acompanhou de perto a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, realizada neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Durante a partida do Brasil contra a seleção do Marrocos, a empresária chamou a atenção da internet ao registrar e compartilhar nas redes sociais a sua própria reação comemorando o gol do atacante Vini Jr., seu ex-namorado. Assista acima.

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A publicação gravada nas arquibancadas, onde Virginia assistia ao jogo ao lado de amigos, ganhou grande repercussão por acontecer pouco menos de um mês após o fim do relacionamento com o jogador. O momento de celebração surpreendeu os seguidores devido ao contexto recente envolvendo o ex-casal.


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Vídeo de Virginia celebrando gol de Vini Jr. contra o Marrocos repercute nas redes sociais
AutorA publicação foi gravada nas arquibancadas, onde Virginia assistia ao jogo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O namoro entre a influenciadora e o atleta durou cerca de sete meses. A relação havia sido oficializada em outubro de 2025, mas chegou ao fim no dia 15 de maio deste ano. Na época, o término foi amplamente comentado nas redes sociais e na mídia, ocorrendo em meio a especulações de crise no relacionamento e boatos de infidelidade por parte do camisa da Seleção Brasileira. Mesmo com o fim conturbado, as imagens publicadas pela influenciadora mostram entusiasmo e apoio ao desempenho do jogador no torneio mundial.

Veja o vídeo

As informações são do Metrópoles.

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Copa do Mundo 2026 rede sociais relacionamentos Seleção Brasileira Vini Jr Virginia Fonseca
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