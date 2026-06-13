Vídeo de Virginia celebrando gol de Vini Jr. contra o Marrocos repercute nas redes sociais





A influenciadora Virginia Fonseca acompanhou de perto a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, realizada neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Durante a partida do Brasil contra a seleção do Marrocos, a empresária chamou a atenção da internet ao registrar e compartilhar nas redes sociais a sua própria reação comemorando o gol do atacante Vini Jr., seu ex-namorado. Assista acima.

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A publicação gravada nas arquibancadas, onde Virginia assistia ao jogo ao lado de amigos, ganhou grande repercussão por acontecer pouco menos de um mês após o fim do relacionamento com o jogador. O momento de celebração surpreendeu os seguidores devido ao contexto recente envolvendo o ex-casal.





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A publicação foi gravada nas arquibancadas, onde Virginia assistia ao jogo - Foto: Reprodução/Redes Sociais A publicação foi gravada nas arquibancadas, onde Virginia assistia ao jogo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O namoro entre a influenciadora e o atleta durou cerca de sete meses. A relação havia sido oficializada em outubro de 2025, mas chegou ao fim no dia 15 de maio deste ano. Na época, o término foi amplamente comentado nas redes sociais e na mídia, ocorrendo em meio a especulações de crise no relacionamento e boatos de infidelidade por parte do camisa da Seleção Brasileira. Mesmo com o fim conturbado, as imagens publicadas pela influenciadora mostram entusiasmo e apoio ao desempenho do jogador no torneio mundial.

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As informações são do Metrópoles.