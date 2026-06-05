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Vídeo de Maiara desembarcando de jatinho preocupa fãs e vira alvo de comentários maldosos

O registro viralizou entre quinta (04), e sexta-feira (05), e acabou gerando uma série de comentários sobre a artista

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 12:59:28 Editado em 05.06.2026, 12:59:23
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A cantora Maiara, que forma dupla com a irmã Maraísa, voltou a ser assunto nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostra sua chegada a Querência, no Mato Grosso, onde cumpriria mais um compromisso da agenda de shows. O registro viralizou entre quinta (04), e sexta-feira (05), e acabou gerando uma série de comentários sobre a artista.

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Nas imagens, Maiara aparece desembarcando de um jatinho e caminhando em direção à equipe que a aguardava no local. Enquanto Maraísa interagia com fãs e pessoas presentes, a sertaneja surgiu mais reservada e aparentando cansaço, o que motivou diferentes interpretações por parte dos seguidores. Alguns usuários criticaram sua postura e também fizeram comentários sobre sua aparência física. Outros, porém, defenderam a cantora e destacaram a rotina intensa enfrentada por artistas que conciliam viagens, apresentações e compromissos profissionais todos os dias.

Vídeo de Maiara desembarcando de jatinho preocupa fãs e vira alvo de comentários maldosos
AutorFoto: Reprodução/X

Fãs demonstram preocupação e pedem respeito

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A repercussão do vídeo rapidamente mobilizou admiradores da artista, que saíram em sua defesa nas redes sociais. Muitos ressaltaram que o cansaço visível pode estar relacionado à agenda de shows e aos constantes viagens realizadas pela dupla. Entre os comentários, seguidores demonstraram preocupação com a saúde emocional da cantora e criticaram os ataques que ela vem recebendo nos últimos meses.

“É difícil ver a Maiara e não se preocupar com o adoecimento dela“, escreveu uma fã. Outros fãs também lembraram que a cantora enfrenta críticas independentemente de sua aparência física. “Quando era mais gordinha, batiam nela. Agora continuam batendo”, observou uma seguidora. Já outra destacou: “Maiara sempre foi linda”.

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Esta não é a primeira vez que a artista enfrenta uma onda de comentários recentes. No início da semana, um vídeo de um encontro da dupla com o prefeito de Querência também repercutiu nas redes e gerou interpretações negativas por parte de alguns usuários.

Com informações: Revista Caras

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