Vídeo de clientes brigando dentro de loja no Paraná viraliza; veja

Clientes saíram no tapa dentro de uma loja em um shopping de Londrina

Um verdadeiro barraco com direito a agressões físicas deu o que falar no Twitter nesta sexta (24). Duas clientes de uma loja, que fica em um shopping em Londrina, no norte do Paraná, se desentenderam e saíram nos tapas e puxões de cabelo.

Segundo os comentários, uma das filhas das mulheres envolvidas teria furado a fila a quilométrica da loja que estava com grande movimentação por conta da liquidação.

No início do vídeo, uma das mães (que está vestida com roupas pretas) vai até a outra mulher (de cabelos loiros) e pergunta o nome dela. Na sequência ela faz outra pergunta para a mulher, que responde com o tom mais alterado. A partir deste momento as duas partem para agressão com direito a tapas e puxões de cabelo.

Outras pessoas que estavam na loja conseguem separar as duas mães, que continuam batendo boca, inclusive com agressões verbais. No fim do vídeo, outras mulheres se aproximam da mãe da cliente que teria furado a fila afirmando que várias pessoas teriam testemunhado a atitude dela, e a gravação é encerrada.

REPERCUSSÃO NAS REDES

A briga movimentou as redes sociais, principalmente o Twitter com vários memes ligados ao assunto.

Apesar da repercussão, no entanto, a loja onde o fato foi registrado, ainda não se manifestou sobre o ocorrido.