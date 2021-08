Da Redação

Vídeo: Criança 'foge' da mãe e invade campo de futebol

Enquanto rolava a partida entre FC Cincinnati e Orlando City da Major League Soccer (MLS), uma cena inusitada chamou a atenção da arquibancada do TQL Stadium, em Cincinnati (Ohio).

continua após publicidade .

Uma criança que estava sentada na primeira fila da arquibancada, invadiu o campo correndo e quem o perseguiu para tirá-lo de lá foi sua mãe.

O pequeno fujão é Zaydeck Carpenter, de apenas dois anos. Nas imagens é possível ver o momento em que ele passa pelas grades da arquibancada e corre para o campo, onde está acontecendo a partida. Em seguida, ao notar a fuga da criança, Morgan Tucker, mãe de Zaydeck, corre em direção ao garoto. Na cena, também é possível ver o momento em que a jovem cai no campo ao tentar agarrar o pequeno.

continua após publicidade .

Confira o vídeo:

We hope this mother and her young pitch invader are having a great day. 😂

pic.twitter.com/hKfwa6wyWI — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2021

Após o episódio, jogo terminou em 1 x 1 com gols do brasileiro, ex-São Paulo, Brenner do Cincinnati, e do português Nani do Orlando.

Com informações: Metrópoles