Vídeo: Claudia Raia é criticada após ser mal educada com jornalista

O caso aconteceu durante um evento na noite da última segunda-feira (12)

Claudia Raia se tornou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (14), após uma entrevista viralizar e causar alvoroço entre os internautas. Nas imagens que circulam na web, é possível ver a artista sendo grosseira com um jornalista que questionou o nome de seu filho. Assista no final da matéria.

O caso aconteceu durante um evento na noite da última segunda-feira (12). O profissional perguntou se Claudia Raia já havia escolhido o nome do bebê que espera com Jarbas Homem de Mello. "Você deveria saber, porque todo mundo sabe", disse a atriz. "Luca é o novo Enzo", continuou.

O momento não está causando as melhores impressões naqueles que assistem. O jornalista Felipeh Campos compartilhou o registro no seu perfil do Instagram e não poupou palavras para criticar a atitude de Claudia.

"Só falta as feministas dizerem que a mulher quando está grávida fica mais sensível, oi?, estar sensível não tem absolutamente nada a ver com educação! Que grosseria, pra que isso? Qual a opinião de vcs? Odeio quando artistas desmerecem o trabalho dos nossos colegas! Vamos levantar uma TAG a favor do repórter que foi humilhado pela atriz! Nojenta", escreveu Felipeh na legenda.

Nos comentários da publicação, seguidores concordaram com a opinião do repórter afirmaram que a atriz "está achando que está com o rei na barriga".

