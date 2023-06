Vídeo: bebê com catarata congênita emociona ao usar óculos pela 1ª vez

Siga o TNOnline no Google News

Circula pelas redes sociais um vídeo emocionante, daqueles que aquece o coração de quem assiste. As imagens mostram a pequena Maria Júlia, de apenas 8 meses de idade, enxergando pela primeira vez. Maria nasceu com catarata congênita e já passou por duas cirurgias. Assista o vídeo abaixo:

Ela e a mãe, Ariana Marones, foram à uma ótica para experimentar uma armação que continha lentes especiais para a condição da pequena. A atendente colocou os óculos, com lentes de 11 graus, em Maria Júlia e a cena é emocionante.

Após abrir os olhos, a criança começa a olhar os arredores e a notar o ambiente e as pessoas que estavam próximas. Emocionada, a mãe pega Maria Júlia no colo e troca olhares com sua filha pela primeira vez.

O vídeo foi compartilhado pela mãe no TikTok e já somava mais de 6,9 milhões de visualizações na tarde deste sábado (3).

Assista:

As informações são do site Itatiaia.

