Vidente que previu ‘tragédia’ para Maringá volta a falar da cidade

Após ter previsto uma tragédia para Maringá, a vidente Chaline Grazik voltou a citar a cidade. Nesta quinta-feira (6), ela postou uma matéria que mostra vídeos de pessoas sendo arrastadas por enxurradas em Maringá e Sarandi, no norte do Paraná. Na legenda, ela pergunta: ‘Lembram da energia?'.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Chaline Grazik diz que vai ocorrer uma explosão em Maringá, “que vai trazer muita dor e sofrimento”. O perfil “Dicionário Maringaense” publicou o trecho em que ela cita a cidade.



Outras previsões

Conhecida por fazer previsões sobre o mundo dos famosos, no dia 1° de agosto, Chaline afirmou que recebeu uma mensagem psicografada de Eliza Samúdio. Além disso, ela deu detalhes do crime, que teve o envolvimento do goleiro Bruno Fernandes. Conforme ela, na suposta carta, psicografada, Samúdio dá detalhes do crime bárbaro e diz a localização de onde os autores cometeram o assassinato.

A vidente também fez previsão do dia e horário da morte da Rainha Elizabeth. No dia 8 de setembro, em seu perfil, a vidente escreveu em legenda: “A noite vem e com elas os olhos se fecham… e não se ouve mais vozes… e vem a escolha de uma roupa clara com lindos adereços para que a despedida seja digna de uma rainha. Muitas pessoas de preto que cantam e desarmam bandeiras”.

Informações do GMC Online.

