Vidente afirma que terá morte no BBB22 e será o fim da Globo

Um vidente afirmou que esse ano pode ser a última edição da história do programa Big Brother no Brasil, durante uma entrevista ao PodcasTv. Cigano Iago disse que a atração vai acabar com uma tragédia: uma briga de faca que terminará em morte. Ele já frequentou diversos programas de televisão, falando sobre suas “premonições”, e sobre fatos que podem acontecer no futuro.

O cigano, que é considerado como um dos maiores videntes do país, comentou sobre situações sérias que podem acontecer nos próximos dias, dentro da casa mais vigiada do Brasil. “Vai ter uma tragédia dentro do Big Brother, e não vai ter mais Big Brother”, disse.

O sensitivo confirmou que será o fim da Rede Globo, que após o cancelamento do BBB22, vai fechar as portas no ano que vem.

“Nos próximos dias, vai morrer uma pessoa dentro do Big Brother, vai ter uma tragédia, uma briga de faca. A globo vai fechar as portas até outubro de 2023″, afirmou o cigano, que se manteve firme em seu posicionamento.

Assista a entrevista com o vidente:

