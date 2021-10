Da Redação

Victor Pecoraro conta que levou pontos em local inusitado

O ator Victor Pecoraro revelou para Sthe Matos e Marina Ferrari, em A Fazenda 13, que precisou levar oito pontos perto do ânus. “Quase morri”, relembrou o ator.

“Eu tenho uns oito pontos perto do ânus. Bem perto. Uma moça que trabalhava pra minha mãe colocou um vaso de vidro atrás da cortina, e eu sempre sentava naquele canto. E eu fui sentar e sentei em cima do vaso de vidro. Quase morri”, contou.

Ele disse que, além dos pontos no ânus, também tem cinco pontos nos dedos: “Soltando pipa, fui subir em cima do telhado e o muro tinha aqueles cacos de vidros que ficam em pé. Quando eu fui apoiar, vim rasgando os dedos”.

“Esse aqui, tinha uma época na escola que você pegava estilete e pegava a borracha do cara e desenhava com o estilete. E a minha borracha tinha caído no chão, eu não vi, e um cara tava com o estilete na mão. Eu achei que era a minha borracha. Falei: ‘Devolve!’. Quando eu fiz assim [gesto para agarrar], tomei ponto aqui [na mão]”, contou Victor.

Não satisfeito, Victor também contou que levou cinco pontos da testa jogando taco e outros sete no olho esquerdo.

Com informações Metrópoles.