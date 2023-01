Viagem com as amigas: Anitta e Juliette estão nos alpes franceses

Da Redação

A cantora Anitta (29) e a vencedora do Big Brother Brasil Juliette Freire (33) estão aproveitando as férias em uma viagem na neve! Juntas de Bianca Andrade (28), Vivi Wanderley (21) e Lexa (27), as famosas participaram de uma festa em meio aos alpes franceses, com direito à estourar champagne.

Através dos stories do perfil oficial de Anitta no Instagram, ela e Juliette apareceram estourando champagne na festa, jogando para todos os lados a bebida. Enquanto a vencedora do BBB parecia estar morrendo de frio, usando um macacão cobrindo a maior parte de seu corpo, Anitta estava usando uma calça e um top.

Na gravação, elas surgem dançando bastante e bebendo o champagnem curtindo o dia de férias nos alpes franceses. Os influenciadores Juliano Floss e Vivi Wanderley também aparecem em outro momento curtindo a festa ao lado de Anitta.

Com informações, Revista Caras

