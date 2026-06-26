Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
DE 'ETIQUETA' A 'REVOADA'

Veterinária viraliza ao mostrar nomes inusitados de pacientes; assista

Gravação que expõe a criatividade dos tutores na hora de registrar os pets ultrapassa a marca de 5 milhões de visualizações nas redes sociais

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 14:33:16 Editado em 26.06.2026, 14:33:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


Um registro de rotina em um hospital veterinário transformou-se em fenômeno digital nas últimas semanas. O vídeo gravado por uma médica veterinária, que exibe os nomes peculiares e criativos de cães e gatos que aguardavam atendimento na sala de espera, viralizou nas redes sociais, ultrapassando a marca de 5 milhões de visualizações e acumulando mais de 5 mil comentários de internautas divertidos com as escolhas dos tutores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Assessoria de Virginia fala sobre rumores de volta com Vini Jr.

A publicação exibe a chamada entre os pacientes caninos e felinos listados no sistema da clínica, destacam-se combinações de nomes humanos compostos, referências a alimentos, celebridades e expressões populares brasileiras.

A sequência de atendimentos começa com uma chamada que logo chama a atenção: "Revoada?", diz a veterinária ao iniciar o vídeo. Na sequência, ela interage com o animal ao avistá-lo: "Oi, Revoada!", e complementa com um "E aí, Revoada?". O registro segue com o anúncio de outros nomes exóticos, como "Mia Camelo da Silva", "Jorge Pitoco", "Silvinho", "Etiqueta", "Loly Pops" e "Titica".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Veterinária viraliza ao mostrar nomes inusitados de pacientes; assista
AutorFoto: Reprodução/Redes Sociais @pachecaoegatos

A lista de pacientes também revela escolhas inspiradas em marcas e personalidades globais, incluindo "Doritos" e "Brad Pitt", além de opções como "Sandy Catarina" e "Ramela", cuja sonoridade provocou reações imediatas nos presentes no local, conforme registrado pelo áudio da gravação, em que uma voz de fundo reage com um "Oloko o que?" antes de cair no riso.

A profissional dá continuidade à listagem dos animais agendados pronunciando "Pirulito", seguido por "Ice" e pela repetição do mesmo nome, "Ice". Na sequência, são chamados "Café", "John John", "Tempestade" e "Raniely". Ao final do vídeo, após uma voz de fundo questionar "Cisco, da Taiana?", a veterinária encerra as consultas do turno chamando pelo cão da raça Pit Bull registrado como "Haxixe".

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O engajamento massivo da publicação motivou centenas de tutores a compartilharem, nos comentários, as próprias experiências e os nomes incomuns que escolheram para seus animais de estimação, consolidando o debate sobre a evolução das tendências de registro de pets no país.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
animais animais de estimação nomes engraçados pets tendências de nomes VETERINÁRIA viral viralizou
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV