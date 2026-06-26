Veterinária viraliza ao mostrar nomes inusitados de pacientes; assista

Gravação que expõe a criatividade dos tutores na hora de registrar os pets ultrapassa a marca de 5 milhões de visualizações nas redes sociais





Um registro de rotina em um hospital veterinário transformou-se em fenômeno digital nas últimas semanas. O vídeo gravado por uma médica veterinária, que exibe os nomes peculiares e criativos de cães e gatos que aguardavam atendimento na sala de espera, viralizou nas redes sociais, ultrapassando a marca de 5 milhões de visualizações e acumulando mais de 5 mil comentários de internautas divertidos com as escolhas dos tutores.

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A publicação exibe a chamada entre os pacientes caninos e felinos listados no sistema da clínica, destacam-se combinações de nomes humanos compostos, referências a alimentos, celebridades e expressões populares brasileiras.

A sequência de atendimentos começa com uma chamada que logo chama a atenção: "Revoada?", diz a veterinária ao iniciar o vídeo. Na sequência, ela interage com o animal ao avistá-lo: "Oi, Revoada!", e complementa com um "E aí, Revoada?". O registro segue com o anúncio de outros nomes exóticos, como "Mia Camelo da Silva", "Jorge Pitoco", "Silvinho", "Etiqueta", "Loly Pops" e "Titica".

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Foto: Reprodução/Redes Sociais @pachecaoegatos Foto: Reprodução/Redes Sociais @pachecaoegatos

A lista de pacientes também revela escolhas inspiradas em marcas e personalidades globais, incluindo "Doritos" e "Brad Pitt", além de opções como "Sandy Catarina" e "Ramela", cuja sonoridade provocou reações imediatas nos presentes no local, conforme registrado pelo áudio da gravação, em que uma voz de fundo reage com um "Oloko o que?" antes de cair no riso.

A profissional dá continuidade à listagem dos animais agendados pronunciando "Pirulito", seguido por "Ice" e pela repetição do mesmo nome, "Ice". Na sequência, são chamados "Café", "John John", "Tempestade" e "Raniely". Ao final do vídeo, após uma voz de fundo questionar "Cisco, da Taiana?", a veterinária encerra as consultas do turno chamando pelo cão da raça Pit Bull registrado como "Haxixe".

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O engajamento massivo da publicação motivou centenas de tutores a compartilharem, nos comentários, as próprias experiências e os nomes incomuns que escolheram para seus animais de estimação, consolidando o debate sobre a evolução das tendências de registro de pets no país.