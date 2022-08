Vestido que imita mulher nua faz sucesso no mundo fashion; Veja

Da Redação

Um vestido que imita o corpo de uma mulher sem roupas entrou para a lista de peças mais desejadas do mundo da moda. Batizado de "naked dress" (vestido nu, em tradução livre), a peça da grife francesa Jean Paul Gaultier feita em parceria com a estilista russa Lotta Volkova é o terceiro item da lista de "peças mais quentes" do site The Lyst Index.



Apesar de esgotada, a peça é anunciada no site da marca Jean Paul Gaultier por 590 euros, o que significa R$ 3.106,84 em conversão feita nesta quinta-feira (11). A peça é feita na Itália com 80% de poliamida e 20% de elastano.

Gaultier é conhecido por seu estilo irreverente e por suas peças polêmicas. Em 2018, por exemplo, ele produziu uma linha irônica inspirada em cigarros. O estilista também ficou famoso por desenvolver peças que vestiram artistas em grandes apresentações, como o icônico sutiã usado pela cantora Madonna na turnê "Blonde ambition".

