Vestido 'mágico' viraliza após diminuir cintura de tiktoker

Um vestido inusitado viralizou no TikTok e virou febre na web. A peça deu o que falar por criar uma espécie de ilusão de ótica no corpo da pessoa, dando assim a impressão de uma cintura de "pilão", ou seja, bem pequenininha. Uma tiktoker chamada Jem compartilhou o resultado do look e o vídeo chegou a quase 3 milhões de visualizações.

Na prática é simples, mas causa curiosidade. Depois de colocar o vestido, ela amarra as alças frontais em torno de seu abdômen, criando imediatamente a sensação de uma cintura menor. Isso porque uma espécie de cinto é criado com a combinação das tiras de cores marrom, preto e branco. O sucesso do truque foi tanto, que o vestidinho já esgotou na loja em que era vendido. Antes disso, ele custava cerca de US$ 24 (cerca de R$ 134).

Assista o original:

Depois do vídeo de Jem, a influencer Nana Castro foi atrás dessa experiência. Em entrevista ao The New York Post, ela revelou que realmente sentiu uma diferença. “Minha cintura parecia completamente estilosa”, afirmou. “Quando eu coloquei [o vestido] e vi como ele acentuou minhas curvas, eu me senti como a minha antiga eu. Eu não vi o ‘corpo de mãe’, eu vi o corpo sexy que eu tinha antes de ter meu filho”, admitiu ela. No TikTok, o vídeo de Nana chegou a 1 milhão de visualizações em poucos dias.



Veja:

