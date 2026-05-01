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DIA DO TRABALHADOR

Vencedora do BBB 26, Ana Paula Renault defende fim da escala 6x1 e critica o Congresso

Jornalista usou as redes sociais para cobrar mais equilíbrio entre vida e trabalho, questionando a lentidão de pautas trabalhistas no Congresso

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 18:02:35 Editado em 01.05.2026, 18:02:29
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Vencedora do BBB 26, Ana Paula Renault defende fim da escala 6x1 e critica o Congresso
Autor Ana Paula defendeu o seu posicionamento nas rede sociais - Foto: Reprodução/Rede Globo

A jornalista e vencedora do BBB 26, Ana Paula Renault, utilizou suas redes sociais neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, para defender o fim da escala 6x1 e criticar duramente as prioridades do Congresso Nacional. A ex-sister defendeu a adoção do modelo 5x2 com jornada de 40 horas semanais, argumentando que a mudança traria mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Segundo ela, a data exige mais do que parabenizações vazias, já que o trabalhador brasileiro segue exausto e sem tempo para viver de forma digna.

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Em seu pronunciamento, Renault contrastou a lentidão na tramitação de pautas trabalhistas com a celeridade do Congresso em aprovar o projeto de lei da dosimetria, votado às vésperas do feriado. O texto reduz as penas de condenados por tentativa de golpe de Estado, medida que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Por que isso vira prioridade e projetos que mudam a vida de milhões de trabalhadores continuam parados?”, questionou a sister, em vídeo.

A campeã do reality show apontou que o atraso nas melhorias trabalhistas não é acidental, atribuindo o fato à ligação direta de parte dos parlamentares eleitos com empresários contrários à redução da jornada para não comprometerem seus lucros.

Ao final de sua manifestação, a mineira, que faturou o prêmio de R$ 5,7 milhões no programa, reforçou a importância do voto consciente como ferramenta de mudança. “Democracia é o nosso direito de ser ouvido e de influenciar decisões que afetam a nossa vida. Pesquise, conheça melhor quem você elege! O seu político de estimação está alinhado com o que você pensa e precisa?”, perguntou.

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Ana Paula Renault Congresso Nacional Dia do Trabalhador escala 6x1 jornada de trabalho voto consciente
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