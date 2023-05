Velório de Palmirinha será aberto ao público; saiba horário e local

Da Redação

Vovó Palmirinha enfrentava problemas renais crônicos

O velório e o sepultamento da apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, que morreu aos 91 anos neste domingo (7), acontecem nesta segunda-feira (8). A informação foi confirmada pela família.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, os familiares avisaram que o velório ocorrerá no Cemitério do Morumby, das 09 às 17 horas, mas será aberto ao público em um horário especifico, no intervalo das 11 às 13 horas.

Os demais horários do velório, assim como o sepultamento de Palmirinha, serão restritos apenas para parentes e amigos. Veja o comunicado:





A cozinheira Palmirinha morreu em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz desde o dia 11 de abril.

