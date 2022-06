Velório de Jesse Koz terá presença de cães terapeutas

Da Redação

O velório do influenciador brasileiro Jesse Koz, que morreu em um acidente de trânsito nos Estados Unidos, terá revoada de pombos e presença de cães terapeutas de diversas raças, segundo divulgou a assessoria da família. A cerimônia de despedida está marcada para a manhã de segunda-feira (6), em Balneário Camboriú. As cinzas do cão Shurastey, que morreu junto com o tutor, serão enviadas ao Brasil em outro momento, em transporte feito por uma empresa especializada. A data não foi divulgada.

ACIDENTE

O influenciador brasileiro, de 29 anos, conhecido por viajar o mundo com seu fusca 1978, com placas de Balneário Camboriú morreu após um acidente de trânsito, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, em 23 de maio.

Junto de Dodongo, como o carro foi apelidado, Jesse percorria as Américas na companhia do cachorro, o Shurastey, um golden retriever. A ideia deles era chegar ao Alasca em setembro.

A viagem fazia parte de um projeto, chamado “Shurastey or Shuraigow?”, uma adaptação inspirada na música “Should I Stay or Should I Go”, traduzido do inglês Devo Ficar ou Devo Ir, sucesso da banda The Clash. No Instagram, mais de 400 mil pessoas acompanhavam as aventuras diárias do trio Jesse, Dodongo e Shurastey.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Jesse. "Te amo tanto, o mais puro e verdadeiro amor fraterno", comentou uma jovem.