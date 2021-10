Da Redação

“Velha do Ano”: Rainha Elizabeth recusa prêmio

A Rainha Elizabeth II, de 95 anos, recusou premiação de “Velha do Ano” concedida a ela pela revista britânica The Oldie. A publicação escolhe personalidades idosas, todos os anos, há três décadas. A monarca foi escolhida por conta da sua liderança durante a pandemia da Covid-19.

continua após publicidade .

De acordo com carta enviada por Tom Laing-Baker, assistente da monarca, Elizabeth II acredita que não se encaixa nos critérios da premiação: “Você é tão velho quanto se sente”, cita o texto. Além disso, disse que a revista pode encontrar um destinatário mais digno para receber o prêmio. As mensagens foram transmitidas com os melhores votos da rainha.

Em resposta, a revista expressou que os votos da monarca são calorosamente retribuídos e desejou vida longa à rainha. “Talvez, no futuro, possamos sondar Sua Majestade mais uma vez”, afirmou a The Oldie.

continua após publicidade .

Entre os vencedores do prêmio de “Idoso do Ano” estão ganhadores do Oscar, enfermeiras comunitárias, atletas veteranos e até mesmo o princípe Philip, marido da rainha que morreu em abril deste ano.

A rainha Elizabeth II assumiu o trono em 1952 e foi coroada um ano depois.