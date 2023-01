Veja reação da mãe de Fred ao descobrir que filho estará no BBB23

Da Redação

Dona Aurimar não acreditou quando o ex de Bianca Andrade confirmou a sua ida ao programa

Fred, apresentador dos Desimpedidos, foi confirmado no BBB23 e vai participar do Grupo Camarote no reality. Xodó do canal em que o filho participa, dona Aurimar não acreditou quando o ex de Bianca Andrade confirmou a sua ida ao programa.



Um vídeo em que mostra o youtuber contanto sobre a sua nova empreitada à sua mãe viralizou na web. Dona Aurimar não acreditou no início e tinha certeza que era uma pegadinha. “Você não vai. É uma pegadinha, ainda bem. Eu nem gosto, eu nem entendo. Não vai”, repetiu a matriarca. “Sim, eu fico (três meses sem ver o Fred). Nem na TV. Bruno, você não vai”, continuou repetindo.

“Eu? Gritando e pulando na frente da TV? Só se for xingando esse filho da p***”, expressou Aurimar, que aparece pulando e comemorando quando Fred é anunciado como participante do BBB23.

As informações são do Metrópoles.

Veja:

🚨 ATENÇÃO! 🚨Confira a reação da mãe do @Fred ao descobrir que o filho iria para o #BBB23 pic.twitter.com/JZtNTtMSEx — Conta Tudo, Mohamed! 📢 #BBB23 (@eusouomohamed) January 14, 2023





