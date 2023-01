Veja quem são os famosos que a sister Key Alves ficou

Da Redação

A sister Key Alves vem chamado atenção dentro e fora do Big Brother Brasil 23, da Globo. A jogadora de vôlei revelou alguns famosos com quem se envolveu fora da atração e ainda disse que tem uma lista de personalidades que mostraram interesse pela influenciadora, mas não conseguiram se aproximar da famosa.



Um dos nomes citados por Key, foi o cantor João Gomes. O artista foi um dos primeiros a serem expostos por ela dentro do confinamento. Outro que está na lista, é o piloto britânico de Fórmula 1, Lando Norris. A influenciadora também citou o ator Murilo Cezar, afirmando ainda que se o famoso estiver solteiro quando ela sair da casa, pretende namorá-lo.

Outro famoso citado por Key, foi Rodrigo Mussi. A jogadora de vôlei afirmou estar com o ex-BBB22 pouco antes do grave acidente que o deixou em coma por dias. Ao participar do “Encontro” na manhã dessa segunda-feira (23), Mussi afirmou que só viu Key uma única vez e que está torcendo para Fred Desimpedidos e Larissa, rivais da influenciadora no jogo. Ainda sobre Mussi, Key mostrou aos colegas que, logo após o acidente do ex-BBB, ela tatuou o sobrenome de Rodrigo no pulso, ao lado de uma cruz.



"Gente, já peguei muito famoso. Tudo sigilo, comendo quietinha. Passei o rodo. Não (saiu na mídia). Segurei tudo. Eu não deixava ninguém saber", disse a jogadora em conversa com colegas confinados. A lista ainda agrega outros nomes que flertaram com Key, mas que ela ainda não falou se ficou ou não. O último relacionamento sério da sister foi com o fisiculturista e ex-marido de Juju Salimeni, Felipe Franco, em agosto de 2021, mas o casal terminou a relação poucos meses depois.

As informações são do site O Tempo.

