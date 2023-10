Veja quem são os bebês nascidos em 2023 e já são herdeiros de fortunas

A influenciadora Viih Tube se tornou assunto na manhã desta terça-feira (17), ao revelar que Lua, sua filha de seis meses com Eliezer, já acumula R$ 1 milhão na conta bancária. Apesar do anúncio ter surpreendido fãs e internautas, outros bebês também não vão precisar se preocupar com dinheiro.

A filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, a pequena Mavie nasceu na última semana, em São Paulo, e sua conta bancária já se tornou alvo de comentários. Além do alto número de seguidores que Biancardi tem no Instagram, o jogador de futebol ganha mais de R$ 1.000 por minuto, ou seja, dinheiro não será um problema para a recém-nascida.

Caio, filho de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo também integra a lista. De acordo com a Forbes, a influenciadora e apresentadora do PodDelas faturou R$ 9,5 milhões em 2022. Já o youtuber tem o patrimônio avaliado entre R$ 20 a R$ 30 milhões, ganhando cerca de R$ 2 milhões mensalmente, de acordo com o Jornal do Bolsão.

Nascido em fevereiro, Luca também não fica para trás. Filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, o bebê provavelmente não terá preocupações financeiras futuramente. Segundo o portal Super Fantástico, a atriz acumula um patrimônio de aproximadamente R$ 50 milhões.

