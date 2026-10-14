Veja quem são os 5 apresentadores mais bem pagos da nova grade do SBT

Combinação de salários fixos e participação em lucros publicitários garante cifras milionárias ao elenco principal da emissora

A reformulação na grade de programação do SBT e as recentes movimentações nos setores de entretenimento e jornalismo colocaram em evidência a estrutura de remuneração das estrelas da emissora paulista. O modelo adotado na sede do canal, em Osasco, combina vencimentos fixos a repasses expressivos de merchandising e participação em lucros de audiência, garantindo valores milionários aos comunicadores que comandam as principais atrações da casa.

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Confira a lista dos 5 apresentadores com os maiores faturamentos do SBT:

Carlos Roberto Massa (Ratinho), 68 anos: lidera o ranking acumulando mais de R$ 2 milhões por mês. O valor expressivo se deve ao modelo de parceria comercial em que é sócio do Programa do Ratinho, dividindo com o canal os lucros e as cotas publicitárias da atração.

Celso Portiolli, 56 anos: ocupa a segunda posição com ganhos estimados em R$ 800 mil mensais à frente do Domingo Legal, atração de longa duração com forte procura no mercado publicitário.

Danilo Gentili, 44 anos: recebe cerca de R$ 300 mil mensais pelo comando diário do talk show The Noite com Danilo Gentili.

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Cesar Filho, 63 anos: contratado para capitanear a reformulação do SBT Brasil, recebe aproximadamente R$ 300 mil mensais no comando do principal telejornal da casa.

Patricia Abravanel, 46 anos: fecha o grupo dos cinco maiores vencimentos com remuneração fixada em cerca de R$ 250 mil para apresentar o tradicional Programa Silvio Santos, montante que é expandido por meio de contratos de patrocínio.