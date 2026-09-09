Veja os seis filmes brasileiros que disputam a indicação ao Oscar 2027

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (9) os seis filmes que compõem a pré-lista para representar o Brasil no Oscar 2027. As produções disputam a indicação oficial do país para tentar uma vaga na cobiçada categoria de Melhor Filme Internacional. O longa-metragem vencedor que encabeçará a campanha brasileira rumo à premiação será conhecido na próxima quarta-feira, dia 16 de setembro.

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Ao todo, 15 longas-metragens foram inscritos e habilitados para a concorrência. A lista final, que não apresentou grandes surpresas e confirmou o favoritismo de algumas obras, é composta por:

"100 Dias", de Carlos Saldanha;

"A Fabulosa Máquina do Tempo", de Eliza Capai;

"A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo;

"Feito Pipa", de Allan Deberton;

"Nosso Segredo", de Grace Passô;

"Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins. Destes,

Os trabalhos de Deberton e Martins já figuravam como os mais cotados pela crítica especializada.

Cena do filme 'Vicentina Pede Desculpas', da Netflix - Foto: - Reprodução Cena do filme 'Vicentina Pede Desculpas', da Netflix - Foto: - Reprodução

Em conformidade com as regras estabelecidas pela Academia americana, responsável pela organização do Oscar, os nomes dos integrantes da comissão brasileira de seleção são mantidos em sigilo e não podem ser divulgados antes do anúncio oficial do filme escolhido. A cerimônia de entrega das estatuetas do Oscar 2027 está marcada para o dia 14 de março.