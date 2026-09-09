Veja os seis filmes brasileiros que disputam a indicação ao Oscar 2027
Títulos como 'Feito Pipa' e 'Vicentina Pede Desculpas' confirmam o favoritismo na seleção
A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (9) os seis filmes que compõem a pré-lista para representar o Brasil no Oscar 2027. As produções disputam a indicação oficial do país para tentar uma vaga na cobiçada categoria de Melhor Filme Internacional. O longa-metragem vencedor que encabeçará a campanha brasileira rumo à premiação será conhecido na próxima quarta-feira, dia 16 de setembro.
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Ao todo, 15 longas-metragens foram inscritos e habilitados para a concorrência. A lista final, que não apresentou grandes surpresas e confirmou o favoritismo de algumas obras, é composta por:
- "100 Dias", de Carlos Saldanha;
- "A Fabulosa Máquina do Tempo", de Eliza Capai;
- "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo;
- "Feito Pipa", de Allan Deberton;
- "Nosso Segredo", de Grace Passô;
- "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins. Destes,
Os trabalhos de Deberton e Martins já figuravam como os mais cotados pela crítica especializada.
Em conformidade com as regras estabelecidas pela Academia americana, responsável pela organização do Oscar, os nomes dos integrantes da comissão brasileira de seleção são mantidos em sigilo e não podem ser divulgados antes do anúncio oficial do filme escolhido. A cerimônia de entrega das estatuetas do Oscar 2027 está marcada para o dia 14 de março.