Veja os famosos que vivem relacionamentos abertos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nos últimos anos, muitos casais estão assumindo publicamente que vivem um tipo de relacionamento diferente do tradicional. No mundo dos famosos, a apresentadora Bela Gil, de 34 anos, os atores, Igor Rickli, Aline Wirley e Samara Felippo assumiram que vivem relacionamentos abertos.

continua após publicidade .

Em comum acordo, as partes que formam o casal podem se relacionar com outras pessoas, no entanto, as regras de como as coisas funcionam variam, dependendo do combinado entre os envolvidos na relação. Veja os artistas que mantêm um relacionamento não-monogâmico:

Casados desde 2015, os atores Igor Rickli e Aline Wirley, ambos bissexuais, falaram abertamente sobre o assunto através de um post feito nas redes sociais do ator, no início deste mês de novembro.

continua após publicidade .

"Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa. Evocamos o amor, e não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida", escreveu Igor no post.

Casada há quase 20 anos, Bela Gil, que é mãe de dois filhos, vive um relacionamento aberto com o marido, João Paulo Demasi. Não é de hoje que a apresentadora aborda abertamente o assunto. A filha de Gilberto Gil já fez uma postagem em suas redes afirmando: "Seguimos juntos e livres para amar há 18 anos”, escreveu em fevereiro, acompanhado da hashtag "#nãomonos".

continua após publicidade .

fonte: reprodução

Quem também revelou que está se acostumando com a ideia de ter um relacionamento aberto foi a atriz Samara Felippo. Ela namora o humorista Elídio Sanna e já declarou em entrevista que, apesar de não estarem num nível de dizer que são "superabertos", isso já ocorreu e "não foi um problema". Reiterou, porém, que a parceria precisa entender, porque "fácil não é".

fonte: reprodução

continua após publicidade .

A atriz Aline Borges, que deu vida à Zuleica na novela Pantanal, é casada há 13 anos com o também ator Alex Nader. Recentemente, ela tornou público o fato da sua relação ser aberta. A decisão veio após oito anos juntos.

fonte: reprodução

"Temos um relacionamento muito livre, leal, justo. É uma parceria em que a gente respeita o espaço, as escolhas um do outro. Não é esse casamento convencional que eu aprendi e no qual cresci acreditando, mas que não fazia nenhum sentido para mim. Me refiro a casamentos monogâmicos e, muitas vezes, hipócritas, em que vejo as pessoas casadas viverem outras histórias, só que por trás. Nossa decisão veio de maneira natural. Entendemos que precisamos respeitar nossos desejos", disse Aline.

Com informações do Extra.

Siga o TNOnline no Google News