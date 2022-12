Veja os apucaranenses que entraram na trend dos avatares

Da Redação

A dermatologista Camila Orathes entrou na trend e influenciou seguidores

Milhares de avatares realistas estão invadindo o Instagram. Quem está por trás da novidade é o aplicativo Lensa. É só rolar o feed para se deparar com a nova trend que transforma usuários, anônimos e artistas em desenhos hiper-realistas.

O avatar é feito por meio de um aplicativo que usa inteligência artificial para transformar fotos em avatares. Vários famosos já entraram na brincadeira e compartilharam o resultado em seus perfis do Instagram, como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Ana Maria Braga, Luciano Huck, Carlinhos Brown e Thais Fersoza.

A trend foi aprovada pela dermatologista Camila Orathes, que foi umas das primeiras apucaranenses a entrar na nova onda da realidade virtual. "Eu vi no Instagram de um influenciador de comportamento, o Breno Wolk, que acompanho e achei bastante interessante. Fiz por curiosidade, mas também para mostrar por conta do mundo beleza, que atualmente traz tanta distorção por conta de filtros e alterações estéticas nas redes sociais. Achei bem curioso", explica.

A médica ainda aproveitou a novidade para fazer avatares do filho e fez alguns questionamentos para seus seguidores. "Bem-vindo ao metaverso! Será que essa realidade está tão próxima??Como isso vai impactar na nossa percepção de nós mesmos, de nossa imagem? E a interação com os outros? Vocês também já pararam pra pensar? Bem, enquanto não chega vamos brincando de avatar... O que achou dos meus?", escreveu no post.

Influenciada por Camila, a doutora em estudos da linguagem Thaís Jerônimo Duarte, de Apucarana, confessa que não se reconhece nas imagens criadas pelo aplicativo. "Ao todo foram criados 50 avatares e confesso que não me reconheci nas imagens. Sinto que minha essência não foi capturada. Para checar se havia sido uma percepção pessoal, ou não, fiz uma enquete nos stories. 60% dos participantes acabaram vendo alguma semelhança, os demais concordaram que joguei dinheiro fora mesmo", comenta.



Thais conta que todo o processo de manipulação do real foi muito discutido em sua tese de doutorado. "Antigamente, na época da fotografia analógica, a revelação mostrava exatamente a realidade e parece que não nos preocupávamos tanto com isso. Após o início da fotografia digital e, consequentemente, o uso de softwares de edição, tenho a impressão de que há um descolamento do real e do que é projetado", complementa.

O engenheiro e modelo Endrew Vitorelli, que é de Apucarana, mas mora em Maringá, também apostou em sua versão metaverso e curtiu o resultado. "Achei bastante interessante. Paguei um valor e fiz em torno de 100 imagens. Gostei do que vi. Meus amigos comentaram que fiquei parecido com personagens de filmes e com Sandman, da Netflix. Prefiro minha versão virtual", brincou.

fonte: Reprodução Instagram Endrew Vitorelli

App

A tecnologia usa inteligência artificial para transformar fotos em personagens realistas. O programa está disponível para celulares Android e IOS e oferece uma semana de uso gratuito. Depois do período de teste, o usuário pode optar pela versão paga, que custa R$ 18,90 por mês ou R$ 112,90 por ano.



