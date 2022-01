Da Redação

Veja onde assistir à luta de Whindersson Nunes e Popó

Uma luta de boxe inusitada acontece neste domingo (30) e coloca o tetracampeão mundial do esporte Acelino "Popó" Freitas frente a frente com o humorista Whindersson Nunes no ringue. O evento será realizada em Santa Catarina e começa às 19 horas (horário de Brasília), no canal Combate ao vivo. Além disso, a luta será transmitida também do site pago Fight Music Show.

O pay-per-view da Globo, que faz a transmissão de eventos como o UFC (Ultimate Fighting Championship), tem custo mensal de R$ 69,90 e oferece a opção do pacote anual, que sai por R$ 478,80 (o equivalente a R$ 39,90 por mês).

O serviço pode ser assinado diretamente pela internet no site/aplicativo Combate ou então com a operadora de TV paga. Para o cliente do canal na televisão, é possível usar os dados e fazer o login na versão online ou no Canais Globo.

Outra alternativa para assistir à luta ao vivo é através do site Fight Music Show, nome do evento. O "ingresso virtual" do pay-per-view custa R$ 69, e a transmissão será feita pela plataforma Zoome, no site www.zoome.tv.

Além do confronto entre o humorista e Acelino Freitas, a noite ainda terá o retorno de Rogério Minotouro aos ringues - ele se aposentou do MMA em 2020 e já atuou como boxeador nos Jogos Pan-americanos de 2007, quando conquistou uma medalha de bronze.

Já o medalhista olímpico Esquiva Falcão vai enfrentar Yuri Fernandes, que já participou dos BBBs 12 e 13, além de ter integrado o elenco de A Fazenda 9. O Fight Music Show ainda terá show de Wesley Safadão e apresentação de Tirullipa.

Veja:

Boxe

Whindersson Nunes x Acelino "Popó" Freitas

Rogério Minotouro x Leonardo "Leleco" Guimarães

Esquiva Falcão x Yuri Fernandes

Kickboxing

Matheus Aires x Igor Merlin

MMA

Stephanie Luciano x Andressa RomeroPedro Machado x Marcelo MarquesMario Sousa x Antônio Gordilho

As informações são do site Notícias da TV.

Veja o post divulgado pelo humorista: