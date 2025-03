Veja o teaser de Shrek 5, que terá Zendaya como novidade

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Vem aí o Shrek 5. A DreamWorks, da Universal Pictures, divulgou nesta quinta-feira (27) o teaser do novo filme. Veja abaixo

continua após publicidade

Uma das novidades é a presença da atriz e cantora Zendaya, que ficou famosa na série Euphoria, fazendo a dublagem da filha adolescente do ogro. Os demais dubladores seguem Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) e Cameron Diaz (Fiona). No entanto, mudanças no estilo da animação já repercutiram nas redes sociais.

-LEIA MAIS: Antes de morrer, atriz de 'Gossip Girl' deixou mensagem comovente

continua após publicidade

O longa será dirigido novamente por Walt Dohrn e Conrad Vernon, que foram os responsáveis pelos sucessos anteriores da saga do ogro.

Shrek estreou nos cinemas em 2001 e, desde lá, é uma das animações mais bem-sucedidas da história. O último filme, "Shrek Para Sempre”, de 2010, arrecadou sozinho U$ 752,6 milhões.

O Shrek 5 deve chegar aos cinemas em 2026, ainda sem data oficial anunciada.

continua após publicidade

Veja o teaser oficial





Shrek 5 - In Theaters Christmas 2026Far Far Away's Finest are coming. Universal Pictures

Siga o TNOnline no Google News