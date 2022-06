Veja dicas SEO para criar um blog de qualidade

Da Redação

Seu blog é uma parte essencial da sua estratégia de marketing digital. De fato, cada artigo tem como objetivo apoiar o crescimento da empresa.

Um blog ajuda a fortalecer os mecanismos de busca (SEO), manter uma comunidade nas redes sociais, atrair prospectos e clientes e gerar leads de entrada.

No entanto, escrever artigos de qualidade pode rapidamente se tornar um desafio para muitos profissionais.

Mas não entre em pânico, você pode se safar seguindo algumas regras simples.

Neste artigo, a sua Imprensa irá guiá-lo através de diferentes dicas para escrever um blog de qualidade.

Dicas da Sua Imprensa para escrever um artigo de qualidade:

Escreva um título

evocativo para atrair leitores;

Escreva conteúdo claro e

estruturado e inclua palavras-chave;

Inclua links internos e

externos relevantes;

Promova suas ofertas com

call-to-action;

Otimize regularmente seu

conteúdo.

1. Escreva um título evocativo para atrair leitores

Para obter resultados, um blog deve seguir algumas regras e práticas. O primeiro passo é escolher um tema e um título para cada um de seus artigos.

Normalmente, os leitores primeiro olham para o título de um conteúdo para ver se vale a pena visualizar.

Este deve despertar interesse, porque é o primeiro elemento visto por suas perspectivas. Você precisa começar definindo um título específico que lhe permitirá se concentrar em um tópico específico.

Um tópico como "Gerar mais leads" pode ser aplicado a vários posts de blog, enquanto uma manchete como "Como uma boa ferramenta de Marketing ajuda a gerar Leads?" é muito mais específico.

Títulos que têm entre 8 e 12 palavras têm o maior número de compartilhamentos no Twitter, por exemplo.

As legendas também desempenham um papel no SEO, permitindo que você quebre e estruture seu artigo em diferentes partes para fazer os argumentos se destacarem.

Além disso, considere inserir as palavras-chave direcionadas nos títulos da seção, isso ajudará o Google e seu leitor a saber especificamente do que se trata o seu artigo.

Para deixar seu texto arejado, é importante incluir visuais e multimídia. Isso incentiva o leitor a continuar lendo.

No entanto, a imagem deve estar relacionada ao tema abordado, mas deve despertar curiosidade ao mesmo tempo.

2. Escreva conteúdo claro e estruturado e inclua palavras-chave

Suas postagens no blog devem lidar com um único tema para torná-lo mais claro para leitores e mecanismos de busca.

Por isso, é importante pensar em diferentes tópicos, para criar uma lista de assuntos a serem abordados, e artigos para escrever.

Isso permitirá que você crie uma estratégia de blog de longo prazo.

Por outro lado, o conteúdo do seu artigo deve ser sobre sua indústria, e a missão do seu blog é atrair pessoas que não conhecem sua empresa.

Essas pessoas não vão encontrá-lo em mecanismos de busca se o seu blog for apenas sobre o seu negócio.

Esse tipo de informação deve ser reservada para o resto do seu site. Os artigos devem criar conteúdo informativo, os visitantes devem se interessar e encontrar respostas para seus problemas.

Então, ao escrever seu conteúdo, você precisa se colocar no lugar de seus clientes típicos (persona compradora) e saber o que eles estão procurando, bem como os tópicos prováveis que despertam seu interesse.

O corpo do artigo

O corpo do artigo deve ser formatado para que os visitantes possam lê-lo e entendê-lo facilmente.

A introdução deve ser cativante, caso contrário, obviamente, o leitor não chegará ao fim.

É importante incluir estatísticas ou fatos interessantes para atrair sua curiosidade e, assim, mostrar empatia.

O corpo do texto é a parte mais útil. O comprimento ideal de um artigo é de cerca de 1.000 palavras, esse valor varia dependendo dos tópicos abordados.

Basicamente, sua prioridade é resolver os problemas do leitor e atender às suas expectativas definidas.

Além disso, uma boa prática é conhecer os tópicos que você precisa abordar em seu blog.

Ao fazer isso, você poderá saber quais são as perguntas mais frequentes do seu público-alvo, quais problemas seus clientes estão enfrentando e quais informações são úteis para eles.

Quando você decide se expressar sobre um assunto, é essencial procurar palavras-chave, sendo estes os termos inseridos nos mecanismos de busca. fonte: ASSESSORIA

No entanto, para otimizar seu blog, não se trata de citar o maior número possível de palavras-chave.



As palavras-chave devem ser inseridas de forma natural e relevante em seu conteúdo. Se isso não for respeitado, você pode ser penalizado por mecanismos de busca.

Esses motores podem ser pagos e gratuitos. Aqui estão alguns exemplos.

3. Inclua links internos e externos relevantes

Você deve incluir links internos e externos relevantes em seu artigo. Por exemplo, um link que leva o leitor a outros posts de blog ou páginas em seu site que lidam com assuntos semelhantes.

A melhor maneira de responder às consultas dos usuários e ocupar as primeiras posições nos resultados de pesquisa é adotar um modelo centrado em grupos temáticos.

Este modelo consiste em focar um blog sobre determinados temas, aos quais palavras-chave específicas estão associadas. Saiba como Comprar backlinks.

O conteúdo criado é, portanto, organizado em torno dessas palavras-chave usando links internos, que ajudam a fortalecer a autoridade do site.

Este modelo permite vincular URLs em conjunto, para que os usuários possam encontrar mais facilmente as informações que estão procurando.

Além disso, essa estrutura inclui três elementos: páginas de pilares, consultas de destino e hiperlinks (URLs).

A página do pilar

Seus artigos, portanto, incluem links para uma página de pilares, contendo mais informações.

Esta estratégia se concentra em tópicos e não em palavras-chave.

Assim, torna possível melhorar a arquitetura do seu site, facilita a descoberta do conteúdo associado pelo Google e, em última instância, aumenta a visibilidade do seu mecanismo de busca.

Considere o desenvolvimento do seu site.

Você começa com uma página inicial e um blog. Você decide atingir uma palavra-chave, mas percebe que existem mais de 1000 variantes deste termo.

Isso significa que você está preso escrevendo artigo após artigo para capturar tráfego de pesquisa. No final, seu site fica inchado e desorganizado.

Nessa metodologia, cada agrupamento abrange um único tópico.

Você tem um grande conteúdo que chamaremos de pilar, descrevendo o tema globalmente, e um grupo definido de subtópicos focados em palavras-chave específicas.

O pilar está ligado a cada página, enquanto a página se conecta ao pilar, cada vez com a mesma palavra-chave do hiperlink.

Dessa forma, quando uma página funciona bem, todo o grupo de tópicos é impulsionado. Trata-se de criar conexões entre os rastreadores.

Grupos de tópicos sinalizam ao Google que há uma relação semântica entre o conteúdo e que você é uma fonte confiável sobre o tema, digna de um primeiro lugar.

4. Promova suas ofertas com call-to-action

Para seus esforços de marketing poderem dar frutos, é crucial promover estrategicamente suas ofertas com base em cada item.

O objetivo é atrair visitantes, fornecer-lhes conteúdo que resolva seu problema e, em seguida, incentivá-los a dar o próximo passo.

Certifique-se de que a chamada para a ação, ou CTA, não prejudique a experiência do usuário, o objetivo é ser útil sem tentar forçar a venda.

O call-to-action será usado se um visitante encontrar uma resposta para suas perguntas em uma de suas postagens no blog.

As ofertas de conteúdo são o coração da metodologia de entrada e os posts no blog são as artérias.

5. Otimize seu conteúdo regularmente

Qualquer que seja o campo de atividade onde você trabalha, ele está evoluindo. Essas mudanças podem ser técnicas ou práticas.

Além disso, o vocabulário utilizado também deve ser atualizado.

Por exemplo, durante a crise do Covid-19, a digitalização das empresas foi aumentada em mais de dez vezes.

O Covid-19 nos levou a repensar nossa forma de trabalhar e, assim, repensar nossas ferramentas e processos internos.

Assim, para manter um conteúdo sempre qualitativo, é necessário garantir que ele permaneça constantemente relevante até o momento.

Isso afeta sua imagem de marca e autoridade em seu campo.

Além disso, o Google aprecia sites regularmente atualizados e ativos. Assim, você mostra o mecanismo de busca para otimizar o SEO de seus artigos e páginas.

Conclusão

É essencial que você escreva regularmente. No entanto, posts de blog abundam na internet, por isso é melhor focar na qualidade do que na quantidade.

Quanto maior a qualidade do seu blog, mais ele crescerá e será reconhecido por seus pares. Saiba mais como uma Assessoria de imprensa pode lhe ajudar a alavancar seu blog.

Além disso, é importante definir um cronograma para a redação de cada artigo, pois quanto maior a frequência de publicação, mais preferível será para SEO.

Cada nova publicação representa uma oportunidade para atrair novos visitantes. Agora você conhece a estratégia e as práticas fundamentais para criar um blog de qualidade que lhe permita atrair novos visitantes e convertê-los em leads.