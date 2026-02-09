Leia a última edição
Veja como fazer as caricaturas criadas por IA, nova trend nas redes sociais

Além de perfis pessoais, empresas, influenciadores e páginas de humor também aderiram à novidade como forma de engajar o público

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 15:30:08 Editado em 09.02.2026, 15:30:01
Autor Tendência digital tem chamado a atenção de usuários nas redes sociais: - Foto: Reprodução/IA

Uma nova tendência digital tem chamado a atenção de usuários nas redes sociais: a criação de caricaturas personalizadas por meio de inteligência artificial. A trend viralizou nos últimos dias e já soma milhares de publicações, com pessoas transformando fotos comuns em ilustrações em diferentes estilos artísticos sobre suas profissões e estilos de vida.

Ana Castela fica indignada após manicure cobrar R$ 1.300: 'Roubo'

Entre os formatos mais populares estão caricaturas inspiradas em desenhos animados, pinturas digitais, personagens de filmes e até estilos retrô, que simulam traços feitos à mão. Para participar, basta enviar uma foto para o Chat GPT, que gera a imagem em poucos segundos como seguinte prompt:

"Crie uma caricatura de mim e do meu trabalho com base no que você sabe sobre mim".

Além de perfis pessoais, empresas, influenciadores e páginas de humor também aderiram à novidade como forma de engajar o público. Muitos usuários utilizam as caricaturas como foto de perfil e até para presentear amigos e familiares.

