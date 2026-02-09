Veja como fazer as caricaturas criadas por IA, nova trend nas redes sociais
Além de perfis pessoais, empresas, influenciadores e páginas de humor também aderiram à novidade como forma de engajar o público
Uma nova tendência digital tem chamado a atenção de usuários nas redes sociais: a criação de caricaturas personalizadas por meio de inteligência artificial. A trend viralizou nos últimos dias e já soma milhares de publicações, com pessoas transformando fotos comuns em ilustrações em diferentes estilos artísticos sobre suas profissões e estilos de vida.
Entre os formatos mais populares estão caricaturas inspiradas em desenhos animados, pinturas digitais, personagens de filmes e até estilos retrô, que simulam traços feitos à mão. Para participar, basta enviar uma foto para o Chat GPT, que gera a imagem em poucos segundos como seguinte prompt:
"Crie uma caricatura de mim e do meu trabalho com base no que você sabe sobre mim".
-
Foto: Autor: Reprodução/IA
-
Foto: Autor: Reprodução/IA
-
Foto: Autor: Reprodução/IA
