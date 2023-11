Veja como estão os filhos gêmeos do chef Erick Jacquin

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Discreto sobre sua vida pessoal, o chef Erick Jacquin não é só conhecido por sua paixão pela gastronomia. É que ele também é muito ligado aos filhos, sobretudo aos seus dois xodós: os gêmeos Antoine e Elise.

continua após publicidade

Frutos do relacionamento com a modelo Rosângela Jacquin, os dois nasceram em 23 de dezembro de 2018. Pertinho de completar cinco anos, os dois estão enormes e cada dia mais espertos.

Em fotos publicadas nas redes sociais, os dois surgem em vários momentos em família. Recentemente, os dois estiveram em um dos restaurantes do chef e posaram felizes em um evento. "Encontro dos chefes dos chefes... que prato você pediria se estivesse nesse encontro?", brincou o francês.

continua após publicidade

A gravidez de Rosângela Jacquin foi anunciada em 2018 ao vivo durante a final do MasterChef. Na época, ele foi abraçado pelos colegas de programa e emocionou os fãs ao revelar a novidade em rede nacional.

Nascimento foi emocionante e rendeu homenagem do chef

Quando Elise e Antoine nasceram, o chef publicou um longo texto nas redes sociais. “Estou muito feliz. É um momento especial para mim, para Rô e para toda a nossa família. A última vez que vivi isso foi há 20 anos, com meu filho Dudu, e estou gostando muito de reviver essa emoção de ser pai. Eu e a Rô fizemos tudo junto nesses últimos meses, escolhemos as cores do quarto e cada detalhe da decoração. Foi muito legal participar de todos os momentos. Estou emocionando. Um presente de Natal inesquecível”, comemorou Jacquin.

continua após publicidade

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News