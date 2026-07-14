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SANTA CATARINA

Veja como é apartamento de Virginia que ocupa andar inteiro no 'prédio do Neymar'

Influencer adquiriu um apartamento de alto padrão em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, metro quadrado mais caro do Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 19:14:09 Editado em 14.07.2026, 19:14:02
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Veja como é apartamento de Virginia que ocupa andar inteiro no 'prédio do Neymar'
Autor Virgínia Fonseca comprou apartamento no mesmo prédio do Neymar - Foto: REPRODUÇÃO

A influencer Virgínia Fonseca adquiriu um apartamento de alto padrão em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, cidade que atualmente detém o metro quadrado mais caro do Brasil. O imóvel ocupará um andar inteiro do edifício Edify One, empreendimento de luxo que ficou popularmente conhecido como "prédio do Neymar" pelo fato de a empresa do jogador ser proprietária do terreno e sócia da construtora. Com a aquisição, Virgínia será vizinha do atleta, que comprou a unidade localizada exatamente um andar abaixo da sua.

- LEIA MAIS: Virginia e Bruna Biancardi serão vizinhas em condomínio de luxo

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O novo apartamento da influenciadora possui pouco mais de 400 metros quadrados de área privativa. A planta exclusiva foi desenhada para oferecer o máximo de conforto e privacidade, contemplando cinco suítes master, elevadores com paradas dentro do próprio imóvel e uma área reservada para funcionários com acessos totalmente independentes. Embora o valor exato da negociação de Virgínia não tenha sido divulgado, unidades com configurações semelhantes no mesmo edifício são comercializadas por mais de R$ 20 milhões. O empreendimento é altamente restrito, contando com apenas três apartamentos que ocupam andares inteiros, posicionados entre o 36º e o 38º pavimento.


Veja como é apartamento de Virginia que ocupa andar inteiro no 'prédio do Neymar'
AutorFoto: Edify One/Divulgação

Com previsão de entrega para dezembro de 2028, o arranha-céu de 140 metros de altura e 41 andares está sendo erguido de frente para a Meia Praia, o trecho mais famoso da cidade. O projeto aposta em alta tecnologia e arquitetura de vanguarda, oferecendo isolamento acústico avançado em drywall, janelas de vidro do chão ao teto sem colunas, sistema de reaproveitamento de água da chuva e segurança operada por inteligência artificial. A área de lazer, com 2,7 mil metros quadrados distribuídos em dois pavimentos, inclui piscina com vista para o mar, sala de vinhos, pub e academia. Além disso, as garagens foram projetadas com metragens que comportam de quatro a oito vagas por apartamento, incluindo layouts específicos para carros esportivos e infraestrutura para recarga de veículos elétricos.

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Veja como é apartamento de Virginia que ocupa andar inteiro no 'prédio do Neymar'
AutorFoto: Edify One/Divulgação

A escolha de Virgínia e Neymar por Itapema acompanha a forte valorização imobiliária da região nos últimos anos. De acordo com os dados mais recentes do Índice Fipe Zap, o município assumiu a liderança do ranking nacional do mercado imobiliário, desbancando a vizinha Balneário Camboriú, que liderava a lista há quatro anos. O preço médio em Itapema alcançou R$ 15.327 por metro quadrado, superando com folga os valores praticados em capitais de grande peso econômico, como Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro.


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AutorFoto: Edify One/Divulgação


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