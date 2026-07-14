Veja como é apartamento de Virginia que ocupa andar inteiro no 'prédio do Neymar'

A influencer Virgínia Fonseca adquiriu um apartamento de alto padrão em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, cidade que atualmente detém o metro quadrado mais caro do Brasil. O imóvel ocupará um andar inteiro do edifício Edify One, empreendimento de luxo que ficou popularmente conhecido como "prédio do Neymar" pelo fato de a empresa do jogador ser proprietária do terreno e sócia da construtora. Com a aquisição, Virgínia será vizinha do atleta, que comprou a unidade localizada exatamente um andar abaixo da sua.

- LEIA MAIS: Virginia e Bruna Biancardi serão vizinhas em condomínio de luxo



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O novo apartamento da influenciadora possui pouco mais de 400 metros quadrados de área privativa. A planta exclusiva foi desenhada para oferecer o máximo de conforto e privacidade, contemplando cinco suítes master, elevadores com paradas dentro do próprio imóvel e uma área reservada para funcionários com acessos totalmente independentes. Embora o valor exato da negociação de Virgínia não tenha sido divulgado, unidades com configurações semelhantes no mesmo edifício são comercializadas por mais de R$ 20 milhões. O empreendimento é altamente restrito, contando com apenas três apartamentos que ocupam andares inteiros, posicionados entre o 36º e o 38º pavimento.





Foto: Edify One/Divulgação Foto: Edify One/Divulgação

Com previsão de entrega para dezembro de 2028, o arranha-céu de 140 metros de altura e 41 andares está sendo erguido de frente para a Meia Praia, o trecho mais famoso da cidade. O projeto aposta em alta tecnologia e arquitetura de vanguarda, oferecendo isolamento acústico avançado em drywall, janelas de vidro do chão ao teto sem colunas, sistema de reaproveitamento de água da chuva e segurança operada por inteligência artificial. A área de lazer, com 2,7 mil metros quadrados distribuídos em dois pavimentos, inclui piscina com vista para o mar, sala de vinhos, pub e academia. Além disso, as garagens foram projetadas com metragens que comportam de quatro a oito vagas por apartamento, incluindo layouts específicos para carros esportivos e infraestrutura para recarga de veículos elétricos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: Edify One/Divulgação Foto: Edify One/Divulgação

A escolha de Virgínia e Neymar por Itapema acompanha a forte valorização imobiliária da região nos últimos anos. De acordo com os dados mais recentes do Índice Fipe Zap, o município assumiu a liderança do ranking nacional do mercado imobiliário, desbancando a vizinha Balneário Camboriú, que liderava a lista há quatro anos. O preço médio em Itapema alcançou R$ 15.327 por metro quadrado, superando com folga os valores praticados em capitais de grande peso econômico, como Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Edify One/Divulgação Foto: Edify One/Divulgação



