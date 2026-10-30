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DIA DAS BRUXAS

Veja 5 receitas deliciosas e criativas para o Halloween

Prepare quitutes criativos e divertidos para deixar sua festa de Dia das Bruxas ainda mais saborosa e temática

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja 5 receitas deliciosas e criativas para o Halloween
Autor Confira cinco receitas fáceis e divertidas - Foto: Reprodução

O Halloween é o momento perfeito para soltar a criatividade na cozinha! Com alguns ingredientes simples, é possível preparar petiscos e doces que encantam (ou assustam!) adultos e crianças. Confira cinco receitas fáceis e divertidas para deixar sua festa no clima sombrio — e delicioso — do Dia das Bruxas:

🧟‍♂️ Múmia de salsicha


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Veja 5 receitas deliciosas e criativas para o Halloween
AutorFoto: Reprodução/IA

Ingredientes:

  • Queijo minas padrão (ou outro de sua preferência)
  • Salsichas tipo Viena
  • 1 rolo de massa de pastel fresca
  • Mostarda a gosto

Modo de preparo:

  • Corte o queijo em fatias finas.
  • Faça um corte superficial nas salsichas, no sentido vertical, e recheie com o queijo.
  • Corte a massa de pastel em tirinhas e enfaixe as salsichas, como se fossem múmias.
  • Disponha em uma assadeira untada e leve ao forno a 230 °C por cerca de 10 minutos, até dourar.
  • Com a ajuda de um palito, use a mostarda para desenhar o rostinho das múmias.

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🧹 Vassouras de bruxa


Veja 5 receitas deliciosas e criativas para o Halloween
AutorFoto: Reprodução/IA

Ingredientes:

  • Fatias de queijo mussarela
  • Salgadinho tipo Stiksy
  • Ramos de cebolinha

Modo de preparo:

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  • Corte as fatias de queijo ao meio.
  • Faça tirinhas em uma das pontas, sem separar totalmente.
  • Enrole o queijo no palitinho e amarre com a cebolinha.
  • Repita o processo e sirva como um petisco divertido.

⚰️ Sanduíches de caixão


Veja 5 receitas deliciosas e criativas para o Halloween
AutorFoto: Reprodução/IA

Ingredientes:

  • Pão de forma
  • Patê de atum
  • Rodelas de salame (opcional)
  • Ketchup

Modo de preparo:

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  • Corte o pão em formato de caixão.
  • Passe o patê, adicione o salame e feche o sanduíche.
  • Use o ketchup para decorar com “R.I.P.” ou uma cruz.

👻 Oreos de Halloween


Veja 5 receitas deliciosas e criativas para o Halloween
AutorFoto: Reprodução/IA

Ingredientes:

  • Chocolate branco
  • Corante alimentício branco
  • Bolachas Oreo
  • Palitos
  • Corante em gel preto

Modo de preparo:

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  • Derreta o chocolate branco e adicione o corante.
  • Abra as bolachas, coloque o palito no meio e feche novamente.
  • Leve à geladeira por 10 minutos.
  • Banhe no chocolate e deixe secar.
  • Use o corante preto para desenhar rostinhos assustadores.

🎃 Abóboras de leite Ninho


Veja 5 receitas deliciosas e criativas para o Halloween
AutorFoto: Reprodução/IA

Ingredientes:

  • 2 xícaras de leite Ninho
  • 2 xícaras de açúcar refinado
  • 75 ml de leite de coco
  • Corante alimentício laranja
  • Cravos-da-índia para decorar

Modo de preparo:

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  • Misture o leite Ninho e o açúcar.
  • Acrescente o leite de coco aos poucos até formar uma massa firme.
  • Adicione o corante e misture bem.
  • Modele pequenas abóboras, marcando os gomos com um palito.
  • Finalize com um cravo no topo, como se fosse o cabinho.

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Para deixar ainda mais com cara de Halloween, monte uma mesa temática com teias falsas, velas e guardanapos pretos ou roxos. Além de deliciosos, esses quitutes vão garantir o sucesso da sua festa de Dia das Bruxas.

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