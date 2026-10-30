Veja 5 receitas deliciosas e criativas para o Halloween

Prepare quitutes criativos e divertidos para deixar sua festa de Dia das Bruxas ainda mais saborosa e temática

O Halloween é o momento perfeito para soltar a criatividade na cozinha! Com alguns ingredientes simples, é possível preparar petiscos e doces que encantam (ou assustam!) adultos e crianças. Confira cinco receitas fáceis e divertidas para deixar sua festa no clima sombrio — e delicioso — do Dia das Bruxas:

🧟‍♂️ Múmia de salsicha





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Foto: Reprodução/IA Foto: Reprodução/IA

Ingredientes:

Queijo minas padrão (ou outro de sua preferência)

Salsichas tipo Viena

1 rolo de massa de pastel fresca

Mostarda a gosto

Modo de preparo:

Corte o queijo em fatias finas.

Faça um corte superficial nas salsichas, no sentido vertical, e recheie com o queijo.

Corte a massa de pastel em tirinhas e enfaixe as salsichas, como se fossem múmias.

Disponha em uma assadeira untada e leve ao forno a 230 °C por cerca de 10 minutos, até dourar.

Com a ajuda de um palito, use a mostarda para desenhar o rostinho das múmias.

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🧹 Vassouras de bruxa





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Ingredientes:

Fatias de queijo mussarela

Salgadinho tipo Stiksy

Ramos de cebolinha

Modo de preparo:

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Corte as fatias de queijo ao meio.

Faça tirinhas em uma das pontas, sem separar totalmente.

Enrole o queijo no palitinho e amarre com a cebolinha.

Repita o processo e sirva como um petisco divertido.

⚰️ Sanduíches de caixão





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Ingredientes:

Pão de forma

Patê de atum

Rodelas de salame (opcional)

Ketchup

Modo de preparo:

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Corte o pão em formato de caixão.

Passe o patê, adicione o salame e feche o sanduíche.

Use o ketchup para decorar com “R.I.P.” ou uma cruz.

👻 Oreos de Halloween





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Ingredientes:

Chocolate branco

Corante alimentício branco

Bolachas Oreo

Palitos

Corante em gel preto

Modo de preparo:

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Derreta o chocolate branco e adicione o corante.

Abra as bolachas, coloque o palito no meio e feche novamente.

Leve à geladeira por 10 minutos.

Banhe no chocolate e deixe secar.

Use o corante preto para desenhar rostinhos assustadores.

🎃 Abóboras de leite Ninho





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Ingredientes:

2 xícaras de leite Ninho

2 xícaras de açúcar refinado

75 ml de leite de coco

Corante alimentício laranja

Cravos-da-índia para decorar

Modo de preparo:

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Misture o leite Ninho e o açúcar.

Acrescente o leite de coco aos poucos até formar uma massa firme.

Adicione o corante e misture bem.

Modele pequenas abóboras, marcando os gomos com um palito.

Finalize com um cravo no topo, como se fosse o cabinho.

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Para deixar ainda mais com cara de Halloween, monte uma mesa temática com teias falsas, velas e guardanapos pretos ou roxos. Além de deliciosos, esses quitutes vão garantir o sucesso da sua festa de Dia das Bruxas.