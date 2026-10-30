Veja 5 receitas deliciosas e criativas para o Halloween
Prepare quitutes criativos e divertidos para deixar sua festa de Dia das Bruxas ainda mais saborosa e temática
O Halloween é o momento perfeito para soltar a criatividade na cozinha! Com alguns ingredientes simples, é possível preparar petiscos e doces que encantam (ou assustam!) adultos e crianças. Confira cinco receitas fáceis e divertidas para deixar sua festa no clima sombrio — e delicioso — do Dia das Bruxas:
🧟♂️ Múmia de salsicha
Ingredientes:
- Queijo minas padrão (ou outro de sua preferência)
- Salsichas tipo Viena
- 1 rolo de massa de pastel fresca
- Mostarda a gosto
Modo de preparo:
- Corte o queijo em fatias finas.
- Faça um corte superficial nas salsichas, no sentido vertical, e recheie com o queijo.
- Corte a massa de pastel em tirinhas e enfaixe as salsichas, como se fossem múmias.
- Disponha em uma assadeira untada e leve ao forno a 230 °C por cerca de 10 minutos, até dourar.
- Com a ajuda de um palito, use a mostarda para desenhar o rostinho das múmias.
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🧹 Vassouras de bruxa
Ingredientes:
- Fatias de queijo mussarela
- Salgadinho tipo Stiksy
- Ramos de cebolinha
Modo de preparo:
- Corte as fatias de queijo ao meio.
- Faça tirinhas em uma das pontas, sem separar totalmente.
- Enrole o queijo no palitinho e amarre com a cebolinha.
- Repita o processo e sirva como um petisco divertido.
⚰️ Sanduíches de caixão
Ingredientes:
- Pão de forma
- Patê de atum
- Rodelas de salame (opcional)
- Ketchup
Modo de preparo:
- Corte o pão em formato de caixão.
- Passe o patê, adicione o salame e feche o sanduíche.
- Use o ketchup para decorar com “R.I.P.” ou uma cruz.
👻 Oreos de Halloween
Ingredientes:
- Chocolate branco
- Corante alimentício branco
- Bolachas Oreo
- Palitos
- Corante em gel preto
Modo de preparo:
- Derreta o chocolate branco e adicione o corante.
- Abra as bolachas, coloque o palito no meio e feche novamente.
- Leve à geladeira por 10 minutos.
- Banhe no chocolate e deixe secar.
- Use o corante preto para desenhar rostinhos assustadores.
🎃 Abóboras de leite Ninho
Ingredientes:
- 2 xícaras de leite Ninho
- 2 xícaras de açúcar refinado
- 75 ml de leite de coco
- Corante alimentício laranja
- Cravos-da-índia para decorar
Modo de preparo:
- Misture o leite Ninho e o açúcar.
- Acrescente o leite de coco aos poucos até formar uma massa firme.
- Adicione o corante e misture bem.
- Modele pequenas abóboras, marcando os gomos com um palito.
- Finalize com um cravo no topo, como se fosse o cabinho.
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Para deixar ainda mais com cara de Halloween, monte uma mesa temática com teias falsas, velas e guardanapos pretos ou roxos. Além de deliciosos, esses quitutes vão garantir o sucesso da sua festa de Dia das Bruxas.