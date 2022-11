Veja 10 nomes de bebês que vão 'bombar' em 2023, segundo estudo

Da Redação

Helena e Miguel são os nomes mais 'pedidos' de 2023

Antes mesmo de descobrir o sexo do baby, muitos pais já começam a pensar no nome da criança. Para tomar essa decisão, grande parte deles opta pelo que está na moda. Mas, segundo uma pesquisa realizada por uma marca de e-commerce especializada em enxoval de bebê e primeira infância, e divulgada pelo @portalaltoastral, Miguel e Helena são os nomes de bebês que serão tendência em 2023.

Os nomes lideram o ranking do levantamento feito por meio de comentários deixados em uma publicação nas redes sociais da marca. O post contou com mais de cinco mil interações. Na sequência, aparecem Davi, Pedro, Heitor e Ravi para os meninos, e Júlia, Aurora, Anna e Maitê para as meninas.

Abaixo, você confere a lista completa:

Masculinos:

1° Miguel

2° Davi

3° Pedro

4° Heitor

5° Ravi

6° Gael

7° Arthur

8° Theo

9° Anthony

10° Ares

Femininos:

1° Helena

2° Júlia

3° Aurora

4° Anna

5° Maitê

6° Eloá

7° Vitória

8° Valentina

9° Sara

10° Luna

As informações são do site Metrópoles.

