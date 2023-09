Veja 10 casais famosos que não sobreviveram a setembro

Sandy e Lucas Lima pegaram os fãs de surpresa ao anunciar o término do casamento de 15 anos nesta segunda-feira, 25. Porém, o mês de setembro de 2023 foi um ponto final para outros casais famosos, confira lista a seguir.



Pouco tempo após o anúncio de Sandy e Lucas Lima, os cantores Ana Castela e Gustavo Mioto também anunciaram o ponto final da relação. O ex-casal usou as redes sociais para comunicar aos fãs o término do namoro de três meses.

Além dos casais, a cantora Paula Fernandes também aproveitou a segunda-feira para anunciar o fim do namoro com Rony Cecconello. A artista e o empresário estavam juntos desde 2019 e o relacionamento, bastante discreto, durou quatro anos.

Em 19 de setembro, Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciaram o fim do namoro, dias após comunicarem a gravidez do primeiro filho do casal. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora afirmou que a decisão do anúncio partiu do ator e campeão do BBB 22.

Outro término que chocou o país foi o de Luísa Sonza e Chico Moedas, anunciado no dia 20 de setembro. A cantora foi ao programa Mais Você e, em conversa com Ana Maria Braga, revelou que foi traída pelo influenciador.

Um dia depois, em 21 de setembro, os cantores Lexa e MC Guimê anunciaram, pela segunda vez, o término do casamento. Após o anúncio, internautas levantaram a teoria de que a separação teria acontecido devido à multa do funkeiro, que seria dividida com a artista por eles estarem casados.

No início do mês, em 12 de setembro, a apresentadora Rafa Kalimann anunciou o término do namoro de quatro meses com Antonio Bernardo Palhares. Seis dias depois, em 18 de setembro, Majur e Josué Amazonas colocaram um ponto final na relação de quatro anos.

Em 19 de setembro, o ator Caio Paduan, conhecido por novelas da Globo como Verão 90, O Outro Lado do Paraíso e Rock Story, também anunciou o término do relacionamento de cinco anos com a jornalista e apresentadora Cris Dias.

Os términos também atingiram o mundo das celebridades internacionais. Diretamente de Hollywood, Hugh Jackman e Deborra-lee anunciaram divórcio, em 15 de setembro, após 27 anos de casamento. Em 6 de setembro, Joe Jonas e Sophie Turner também terminaram o casamento de quatro anos.

CONFIRA O ANÚNCIO DO TÉRMINO DE SANDY E LUCAS LIMA:

Fonte: Revista Caras

