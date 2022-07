Veganos têm ereções mais fortes e fazem sexo melhor, diz Xuxa; entenda

Da Redação

Xuxa participou da Bienal do Livro de São Paulo no último domingo (10). No evento, a apresentadora lançou o livro Mimi - A Vaquinha que Não Queria Virar Comida.

O que chamou atenção, porém, foi o discurso de Xuxa sobre o veganismo. No discurso, a também escritora citou os benefícios sexuais de quem é adepto à prática.

Vale lembrar que Xuxa é vegana desde 2018 e utiliza da sua visibilidade para conscientizar sobre a causa.

No discurso, Xuxa alega que homens veganos possuem "mais ereções" e "seriam mais viris".

Já em relação às mulheres, a apresentadora falou que mulheres que seguem o veganismo ficam com a pele melhor. Além disso, elas ficariam com "mais vontade" [de fazer sexo].

Para embasar seu argumento, Xuxa citou o documentário Dieta dos Gladiadores, da Netflix. VEJA:

