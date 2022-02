Da Redação

'Vão deixar ela'?, questiona Bruna Marquezine sobre BBB22

A atriz Bruna Marquezine percebeu um detalhe durante o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira (7) no "BBB 22" (TV Globo). A dinâmica consistia em colocar plaquinhas com adjetivos na testa dos colegas. As opções eram: 'Esconde o Jogo', 'Planta', 'Fingido', 'Fala por Trás', 'Duas Caras', 'Em Cima do Muro', 'Ardiloso', 'Sonso', 'Joga Sujo', e 'Influenciável'. Como já era de se esperar, os principais alvos da noite foram os emparedados Douglas Silva e Arthur Aguiar. Enquanto o primeiro recebeu plaquinhas de 'Esconde o Jogo' e 'Duas Caras', o segundo ficou com 'Duas Caras' e 'Ardiloso'.

Naiara Azevedo, no entanto, recebeu apenas duas plaquinhas: 'Sonsa' e 'Esconde o Jogo'. Douglas foi o 'grande vencedor' do Jogo da Discórdia, com 11 placas, e Arthur 'ficou em segundo lugar', com 9. Bruna, então, percebeu que a casa já tem o preferido para perder o paredão de hoje e ser eliminado: Douglas Silva. Para eles, o ator é o principal nome para sair, já que foi um dos mais votados da casa.

Já para atriz, a sua torcida é a favor do eterno Acerola, de "Cidade de Deus"

"Até agora ninguém tocou no nome da Naiara no jogo da discórdia e DG já ganhou sei lá quantas plaquinhas. Cês juram que vão tirar ele e deixar ela?", publicou ela no Twitter.

Com informações, UOL