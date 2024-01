Vanessa Lopes entra no BBB24 com ação milionária na Justiça; entenda

A causa, no momento, é de R$ 1.095.000.

O Big Brother Brasil 24 começou nesta segunda-feira (8), e foi descoberto que Vanessa Lopes, uma das participantes do grupo Camarote, entrou na casa com um farto processo correndo na Justiça. Confira os detalhes abaixo.

A influenciadora e tiktoker, junto da empresa dela, Vanessa L Ramalho Produções Ltda, e da Chango Digital Ltda, moveu uma “ação de cobrança e de danos morais” contra a MBC Comércio Cases Ltda.

A Chango Digital é uma empresa que representa influenciadores digitais, como é o caso de Vanessa Lopes. Junto da MBC, foi desenvolvida uma linha de óculos escuros associada ao nome e imagem da, agora, sister do BBB24.

Dentre vários detalhes do acordo entre as partes, foi estipulado que a MBC teria que pagar R$ 720 mil para as autoras, independente de quantos óculos fossem efetivamente vendidos.

Vários problemas surgiram durante a operação do negócio, envolvendo o site de vendas e a ausência de um bom planejamento. Isso, segundo as autoras da ação, impactou negativamente na venda dos produtos, e o diálogo foi se tornando cada vez pior. Nem mesmo as tentativas amigáveis teriam surtido efeitos.

O caso foi parar na Justiça:

Na petição inicial, documento que inaugura o processo, foram juntados alguns comentários de redes sociais em que pessoas associam o nome de Vanessa Lopes a termos como “fraude”, “enrolação”, “enganação” e outros.

Na ação, as autoras pedem que a ré arque com as multas contratuais e indenização pelos danos sofridos. Os danos morais também foram solicitados, mas ficou sob encargo do juiz fixar o valor.

Vanessa Lopes e os demais autores da ação pedem, ainda, que a MBC pague nada menos que R$ 1.080.000, atualizados até a data do pagamento, com juros e correção monetária por conta de seus atos.

Posteriormente, os danos morais tiveram que ser quantificados, o que gerou o valor de R$ 15 mil. Com isso, a causa agora é de R$ 1.095.000.

Até dezembro do ano passado, a empresa ré ainda não havia sido citada para apresentar sua contestação, a peça de defesa. O caso deve apresentar maiores andamentos enquanto Vanessa Lopes ainda estiver na casa mais vigiada do Brasil, a depender de seu sucesso – ou não – no jogo.

Fonte: Metrópoles

