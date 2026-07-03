Vanessa da Mata critica meme com Vini Jr. e Haaland: "mau gosto"

A cantora Vanessa da Mata usou suas redes sociais para criticar os memes criados por internautas que colocam os jogadores Vini Jr. e Erling Haaland em cenas do filme "As Branquelas". O vídeo, produzido com o auxílio de inteligência artificial, insere o atacante norueguês no papel de uma das protagonistas e o brasileiro como o personagem Latrell Spencer. Para a artista, a brincadeira é de extremo mau gosto e ultrapassa os limites do humor.

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Em seu desabafo, Vanessa classificou a montagem como um absurdo e apontou que o conteúdo banaliza o estupro e o assédio. A cantora questionou a falta de criatividade da internet e afirmou que a incitação ao medo não deveria ser tratada como algo civilizado, recreativo ou engraçado para quem assiste. Segundo ela, a situação é altamente preocupante e reflete negativamente os valores da sociedade atual, questionando como o público reagiria se os papéis fossem invertidos.

Apesar da forte reação da cantora, a opinião não foi unânime entre seus seguidores e os próprios envolvidos na brincadeira. Nos comentários da publicação, diversos internautas discordaram de Vanessa, argumentando que o humor é subjetivo e classificando a crítica como um exagero. O clima de descontração também partiu dos próprios alvos do meme. Em entrevista recente, o próprio Erling Haaland já havia se manifestado sobre o vídeo de forma bem-humorada. O jogador revelou ter rido bastante da montagem e chegou a sugerir que, no futuro, gostaria de recriar a clássica cena do filme ao lado de Vini Jr.



