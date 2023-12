Van utilizada em clipe clássico do Blink-182 é resgatada em leilão

A van utilizada no videoclipe de "The Rock Show", do Blink-182, foi adquirida após ser deixada em um depósito de sucatas na Califórnia, nos Estados Unidos. Os norte-americanos Andrew e Taylor criaram um perfil no TikTok para documentar a busca pelo veículo e sua restauração.

Nos vídeos, o casal registra a chegada da van em Austin, no Texas. Mais de 14 mil pessoas já seguem a conta para acompanhar essa jornada.

O veículo está bastante desgastado e com uma das portas torta. "The Rock Show" foi lançada em 2001 e faz parte do álbum "Take Off Your Pants and Jacket", o quarto álbum de estúdio da banda.

Blink no Brasil em 2024

O Blink-182 está confirmado como uma das atrações do Lollapalooza Brasil em 2024. O trio estava programado para vir ao país em 2023, mas cancelou o show devido a um acidente com Travis Barker.

O festival acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, São Paulo. SZA, Sam Smith, Limp Bizkit, Arcade Fire e Paramore completam o line-up dos principais artistas.

