Valores dos relógios de Neymar para a Copa do Mundo são revelados; veja

O jogador de futebol Neymar Jr levou itens de luxo para usar em seus looks durante a Copa do Mundo, que começa nesta semana. Ele já está em solo norte-americano para o início da competição e espera a sua recuperação física total para entrar em campo nos jogos da Seleção Brasileira.

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Nesta semana, um dos amigos dele, o influencer Cris Guedes, mostrou como o atleta montou sua mala de viagem na mansão. Entre os itens escolhidos por Neymar, o amigo registrou a seleção dos relógios, que chamaram a atenção pelos valores elevados.

Entre a coleção que Neymar levou para a Copa, ele selecionou alguns relógios caríssimos, como: o modelo Richard Mille, do grafiteiro Cyril Kongo, avaliado em R$ 10.700; dois Rolexs, sendo um Daytona Eye of the Tigre no valor de R$ 1 milhão e um Land-Dweller Rose Gold em ouro Everose de R$ 280 mil; um relógio Patek Philippe Nautilus, com ouro branco e diamantes, no valor de R$ 3,7 milhões; um Jacob & Co. Bugatti de R$ 1,7 milhão; um Audemars Piguet Royal modelo Pantera Negra de R$ 1,4 milhão; e um Pater Philippe de ouro branco de R$ 950 mil, entre outros.

Sala de estar na garagem

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Neymar Jr decidiu usar a garagem da mansão para ser um local descontraído. Além de guardar seus carros de luxo, ele também criou um ambiente social para receber os amigos e familiares. Ao lado dos carros, ele colocou vários sofás e um bar para ser um cantinho de convivência para festas e encontros.





Foto: YouTube/Reprodução Foto: YouTube/Reprodução

Adega na área social principal

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A área social principal da mansão é toda em conceito aberto, com integração entre as áreas de estar e jantar. O local tem vários sofás e espaços para interação e também se destaca por ter uma adega climatizada enorme para ele guarda seus vinhos e bebidas.





Foto: YouTube/Reprodução Foto: YouTube/Reprodução

Mesa de jantar com mais de 20 pendentes

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Um dos itens curiosos da decoração é a quantidade de luminárias no estilo de pendentes na sala de jantar. Ele e a esposa escolheram uma decoração que tem mais de 20 luminárias em cima da mesa de jantar, o que cria um ambiente muito bem iluminado para as refeições em família.





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Homenagens para o futebol

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Atleta de sucesso nos campos de futebol, Neymar Jr tinha que ter um cantinho dedicado ao esporte em sua mansão. Ele criou uma parede com quadros decorados com camisetas de vários jogadores de futebol e autografadas.





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Sala de videogame

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Neymar Jr também adora videogame e criou um cantinho especial para se dedicar aos seus jogos. Ele montou uma sala de jogos online com cadeira gamer sofisticada, várias telas de computador e iluminação especial para relaxar no mundo virtual.





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Informações: Revista Caras

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