Vall Vieira: empresária lança novidade para os profissionais da beleza

No mundo da moda, a criação e lançamento de tendências é um fenômeno recorrente. A todo instante uma nova criação passa a fazer a cabeça e o guarda-roupas de algumas pessoas, e quando se percebe, virou febre no mundo inteiro. A nova linha de roupas trazida ao mercado por Vall Vieira prova que entre os profissionais da beleza não é diferente.

O dia a dia dos cabeleireiros e hairstylists é, como em qualquer outra profissão, muito corrido. São incontáveis clientes para atender, horários para cumprir, além do stress do cotidiano fora do horário de expediente. Entre todas essas dores de cabeça, o profissional da beleza ainda possui uma preocupação a mais: as manchas causadas em suas roupas pelos produtos usados nos cabelos das clientes.

Foi pensando nesse problema que Vall Vieira, junto com sua equipe, se debruçaram sobre os estudos, e depois de 4 anos de análises e pesquisas, conseguiram desenvolver um tecido cujas fibras resistem à ação do pó descolorante sem serem descoloridas, uma inovação que trará mais conforto e tranquilidade para o dia a dia dos profissionais da beleza.

Nascida em Minas Gerais, Vall Vieira se formou em arquitetura antes de se descobrir no ramo da beleza. Hoje, ela trabalha com cabelos há 7 anos, e é autoridade absoluta em matéria de mechas, além de ser referência em sua região.

Embaixadora da Mirra Cosméticos, Vall Vieira estará presente no Congresso HAIR Brasília, evento realizado no Pavilhão Parque da Cidade, no dia 11 de julho.

No congresso, além de divulgar sua mais nova marca, Vall Vieira estará palestrando com sua mentoria Descomplique sua Mente, que já transformou as vidas de milhares de pessoas em todo o Brasil.

Em sua mentoria, Vall ajuda as pessoas a se redescobrir, tomando a coragem para enfrentar seus medos, superar dificuldades e alcançar sucesso e crescimento, tanto na vida pessoal, como na profissional. E com o lançamento da mentoria online a partir de agosto, conseguirá atingir cada vez mais profissionais.

O sucesso conquistado por Vall com sua mentoria já é expressivo, e mostra sinais de constante crescimento, o que promete se repetir com sua linha de roupas antimanchas que está chegando ao mercado em breve.

