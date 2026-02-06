Val Marchiori se emociona e comemora última quimioterapia

Quase quatro meses após iniciar o tratamento contra um câncer de mama, Val Marchiori comemorou, na quinta-feira (05), a conclusão da última sessão de quimioterapia. A data foi marcada por uma celebração simbólica, com estouro de champanhe e uma carreata pelas ruas de São Paulo.

Em uma publicação nas redes sociais, a socialite destacou o significado do momento. “Hoje encerro um ciclo: minha última quimioterapia. Com fé, amor e gratidão, celebro também o nascimento do Instituto Helloo Vida — uma missão que transforma dor em cuidado e esperança”, escreveu.

Em tom de celebração, acrescentou que o champanhe fazia parte do ritual, ainda que não tenha sido consumido, como forma de brindar a vida. Ela também agradeceu a Deus, à família e às pessoas que a apoiaram ao longo do tratamento.

“E, sim, até o champanhe está aqui, mesmo sem ser bebido… porque a vida merece ser brindada. Gratidão a Deus, à minha família e a todos que seguraram minha mão", disse.



Já na sexta-feira (06), Val compartilhou registros da carreata realizada após o fim da quimioterapia. Segundo ela, o trajeto incluiu a Avenida Paulista e outras vias da capital paulista."Terminei minha quimioterapia e saí pelas ruas de São Paulo em uma carreata simples. Passei pela Paulista, pela cidade que me acolheu, e fui tomada por algo que não cabe em palavras: o carinho do povo”, relatou, ao destacar a recepção calorosa do público durante o percurso.

