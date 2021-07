Da Redação

Vacinado, Silvio Santos volta ao SBT após 2 anos afastado

Silvio Santo retornou ao SBT nesta sexta-feira (23), após dois anos afastado da emissora por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, devidamente vacinado com as duas doses do imunizante contra a covid-19, o apresentador pode voltar aos palcos do SBT e gravar seu programa dominical com segurança.

Quem revelou a novidade foi Patrícia Abravanel: “Spoiler! Muito emoção hoje nos estúdios do SBT! Em ritmo de festa, ele volta depois de quase dois anos sem pisar no SBT! A alegria do pessoal é contagiante! Como ele é amado”, comemorou ela em seu instagram.

Veja o vídeo na íntegra:

Com informações: Metrópoles