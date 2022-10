Urna funerária de Jeffrey Dahmer é colocada à venda por R$ 1 mi

Da Redação

O caso ganhou notoriedade após a Netflix lançar a série 'Dahmer: Um Canibal Americano'

O empresário norte-americano Taylor James, dono de um bazar em Vancouver dedicado a itens que pertenciam a assassinos famosos, colocou à venda a suposta urna funerária do serial killer Jeffrey Dahmer. O caso ganhou notoriedade após a Netflix lançar a série 'Dahmer: Um Canibal Americano', que relata os assassinatos brutais que ele cometeu.

Na minissérie, que conquistou o público e fez com que a história de Dahmer fosse disseminada em todo o mundo, o streaming relata o assassinato de 17 homens e adolescentes, com agravantes como a prática de canibalismo e necrofilia. Para comprar a suposta urna que abrigou parte das cinzas do criminoso, o interessado terá que desembolsar US$ 250 mil, cerca de R$ 1 milhão. Além da urna, James colocou móveis que pertenciam à antiga casa da Dahmer à venda.

Ao site Jam Press, Taylor James afirmou que a “a urna com as cinzas do ‘Monstro de Milwaukee’ é o item mais raro da história dessa loja” e o mais caro da história do comércio. Fotos mostram a urna de metal dentro de uma bolsa que já teriam sido usadas para guardar as cinzas do criminoso. Jeffrey foi assassinado por um detento de uma prisão em 1994.

